Tecnología y piel: cómo la IA revoluciona el mapeo de lunares

¿Sabías que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y que gran parte de las consultas médicas en el mundo están relacionadas con sus afecciones? Esto deja en evidencia lo fundamental que es cuidarla y, sobre todo, prevenir lesiones sospechosas. En una entrevista exclusiva, la médica dermatóloga de Neuquén, Yamina Julian (@mapdermatologia), nos cuenta todo lo que hay que saber sobre esta técnica.

Mapeo digital de lunes: un registro fotográfico del cuerpo

En los últimos años, la medicina incorporó una herramienta revolucionaria: el mapeo digital de lunares. Este estudio permite obtener un registro fotográfico de todo el cuerpo, identificar lesiones atípicas y hacerles un seguimiento detallado. La tecnología, potenciada por inteligencia artificial, combina imágenes de alta resolución logrando que la detección de lesiones sospechosas sea más precisa y confiable.

¿Cómo se realiza?

El mapeo de lunares inicia con capturas fotográficas del cuerpo entero y luego una inspección exhaustiva de cada mancha o lunar. Aquellas lesiones que muestran características atípicas se registran con dermatoscopía digital. Con toda esta información, el equipo médico apoyado en la IA decide si corresponde extirpar o controlar cada lesión.

El estudio demora aproximadamente 30 minutos y se realiza una o dos veces al año, según los antecedentes personales de cada paciente.

¿Cuáles son los beneficios?

El mayor beneficio del mapeo digital de lunares es la detección temprana de lesiones sospechosas.

Al registrar y comparar imágenes de todo el cuerpo, esta técnica permite identificar cambios mínimos en los lunares que podrían pasar inadvertidos a simple vista. Facilita el diagnóstico de un cáncer de piel en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son prácticamente totales.

Pero no es el único. Gracias a esta tecnología, los médicos pueden visualizar el interior de los lunares y así diferenciar con precisión cuáles deben ser extirpados. Esto evita cicatrices por extracciones innecesarias de lunares benignos.

¿Quiénes deben realizarse el estudio?

El mapeo digital de lunares puede ser útil para cualquier persona adulta, porque brinda un panorama completo del estado de la piel y aporta tranquilidad. Existen grupos en los que el estudio se vuelve especialmente importante: quienes presentan más de 50 lunares y/o antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, especialmente melanoma, ya que la predisposición genética eleva el riesgo. También se aconseja en personas de tez, ojos o cabello claros, en quienes hayan sufrido quemaduras solares en la infancia y en aquellos con exposición frecuente al sol por motivos laborales o recreativos.

En niños pequeños, en cambio, no suele ser necesario, ya que el riesgo de tener un lunar malo es extremadamente bajo.

¿Dónde se realiza el estudio?

El mapeo digital de lunares se realiza en MAP Dermatología de Neuquén capital. Tenemos más de 10 años de experiencia en mapeo de lunares y un equipo médico altamente especializado. Los turnos se solicitan por WhatsApp al 2996323691 o Instagram @mapdermatologia.