Con remeras de Sandro y Raffaella conquistan la moda: las diseñadoras de Cipolletti que honran la cultura y el arte

Tatiana y Malena Laurent no recuerdan el momento exacto en el que decidieron ser diseñadoras, pero lo que si recuerdan con precisión es la maquina de coser de sus abuelas. Las hermanas nacieron en Cipolletti y crecieron entre agujas e hilos, una costumbre que rápidamente se transformó en una forma de vida. Hoy llevan adelante su marca de indumentaria Yedra, que conquistó el gusto por la fusión entre el arte y la moda y que llegó a vestir a Rosalía.

El vínculo de las creadoras con el diseño textil no surgió de manera casual; estuvo presente en el hogar desde su infancia. “De chica siempre estuvieron las abuelas, del lado materno y paterno, con máquinas de coser en casa. Entonces teníamos esta facilidad de crecer con la confección”, recordó Tatiana.

Al egresar del colegio secundario ambas se hicieron la misma pregunta: ¿Qué quiero estudiar? la respuesta llegó de manera instantánea y tomaron la decisión de trasladarse a la capital para formarse profesionalmente en diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires.

Con el tiempo, el recorrido académico de ambas se expandió y ambas exploraron otras disciplinas en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), incorporando la pintura y las artes dramáticas a su bagaje creativo.

Sin embargo, la idea de encarar un emprendimiento textil en conjunto nunca se detuvo. “El proyecto de la ropa siempre fue un paralelo, siempre nos quedó la idea de tener un proyecto propio… tener una marca juntas”, dijeron.

La marca nació formalmente en 2019, inicialmente enfocada en la confección de lencería y trajes de baño. Tras el impasse de la pandemia, decidieron incursionar en una prenda clásica pero versátil: la remera con estampa. Inspiradas en el universo de la cultura popular y el cine de culto, crearon una línea temática dedicada a Sandro y Rafaella Carrà caracterizados como vampiros, acompañados por frases de sus canciones emblemáticas.

“Fueron nuestras primeras remeras. Le fue tan bien que a partir de eso dijimos ‘se vendieron casi solas, tenemos que ir por el mundo de la remera’”, señaló Malena.

A partir de ese momento el proyecto se consolidó como una fusión multidisciplinaria donde conviven el teatro, el diseño gráfico y las artes plásticas, operando desde su taller ubicado en el barrio porteño de Monserrat. “Siento que, en definitiva, es un poco como un collage de todas las cosas que nos gusta hacer», dijeron las fundadoras de Yedra.

La marca fusiona sus dos pasiones: desde el universo teatral de Malena para las puestas y las fotos, hasta el mundo pictórico de Tatiana, encargada del diseño de las remeras.

Aunque Yedra es una marca de nicho, sus creaciones han llegado a figuras reconocidas en las redes sociales. Sin embargo, el gran salto mediático ocurrió a raíz de una de sus colecciones más recientes.

Para la temporada invernal, las diseñadoras trabajaron en una serie de estampas originales desarrolladas al óleo, de las cuales surgieron dos modelos en tonos pasteles: Punky Ballet y Me Guía Una Estrella. Admiradoras del trabajo de Rosalía, las diseñadoras asistieron a su primer show en el país y decidieron intentar un acercamiento con el equipo de la artista.

«Fuimos a verla al primer show. La seguimos mucho, la admiramos muchísimo… Quedamos muy fascinadas y se nos ocurrió escribirle a uno de los chicos de su equipo de estilismo, diciéndole que le queríamos hacer llegar un regalo y contándole un poco de la marca”, relató Tatiana.

La respuesta no tardó en llegar. “Para sorpresa de nosotras, que pensamos que nunca nos iba a contestar o que ni lo iba a ver, nos contestó que le encantaba lo que hacíamos y que le gustaría elegir algunas remeras para que le mandemos”.

Aunque enviaron las prendas sin exigencias ni expectativas comerciales, el desenlace superó lo imaginable. Durante su último día en el país, Rosalía apareció en las calles luciendo el modelo Me Guía Una Estrella al despedirse de sus fanáticos. “Estábamos cruzando los dedos para que suceda, pero era un regalo y no fuimos con ninguna pretensión… Fue una sorpresa y más en el entorno que se dio, que fue el último día despidiendo a sus fans y cortando una calle. Fue increíble”, recordaron.

Para las creadoras cipoleñas, la elección de la artista significó una validación al trabajo artesanal e independiente: “Que ella haya elegido esa prenda nos pone muy felices, porque es como decir ‘es por acá’”.

Hoy, Yedra continúa comercializando sus prendas en tiendas multimarca de Buenos Aires y La Plata. Además, adelantaron que están trabajando en su próximo lanzamiento: la incorporación de pantalones y partes de abajo «para que la gente se lleve los outfits completos». Aún viviendo el éxito que trajo Rosalía, con stock agotado y hasta preventas, las hermanas reafirman que la identidad cultural y el arte pueden seguir encontrándose en la indumentaria de todos los días.