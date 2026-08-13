Cuidar la mirada: el secreto para revitalizar la zona más sensible

Hay una zona del rostro que muchas veces queda relegada en la rutina de cuidado: el contorno de ojos. Y no debería ser así. Se trata de una piel especialmente fina, delicada y expuesta, que puede evidenciar rápidamente signos de cansancio, deshidratación y envejecimiento.

Por eso, incorporar un producto específico para esta área no es solo una cuestión estética. Es una forma de acompañar las necesidades particulares de una de las zonas más sensibles del rostro. En esta búsqueda, cremas Caviahue presenta su nuevo contorno de ojos palta, pensado para sumar nutrición, hidratación y una acción revitalizante a la rutina diaria.

Durante una jornada de Beauty Day de la línea Caviahue en farmacias Global, la marca puso el foco en el cuidado integral de la zona periocular. Un aspecto fundamental es la seguridad: sus productos están testeados dermatológica y oftalmológicamente, un requisito especialmente importante cuando se trata de productos destinados al contorno de ojos.

Una fórmula para piel exigente

Dentro de la propuesta de Cremas Caviahue existen distintas alternativas según las necesidades de la piel. La línea clásica combina agentes hidratantes con agua termal volcánica, mientras que la fórmula con vitamina K3 y manzanilla apunta a descongestionar y tratar bolsas y ojeras.

El nuevo contorno de ojos palta incorpora un plus de nutrición a partir de las propiedades del aceite de palta. Según explicó la dermocosmiatra Cynthia Goenaga, se trata de una opción especialmente indicada para contornos que necesitan mayor hidratación y nutrición, como puede suceder con pieles maduras.

La fórmula combina aceite de palta, péptidos, cafeína y agua termal volcánica. Los péptidos acompañan la acción sobre las bolsas, la cafeína favorece la microcirculación y el agua termal volcánica aporta un efecto calmante, mientras que la palta ayuda a nutrir una zona que suele requerir cuidados específicos.

“Hay que prestar atención al párpado superior, al párpado inferior y a las líneas de expresión. Es un producto específico para la zona, con principios activos que descongestionan, aclaran y reducen la bolsa”, aseguró Goenaga.

El secreto está en cómo aplicarlo

En el contorno de ojos, menos es más. No hace falta utilizar una gran cantidad de producto: una gotita alcanza para trabajar ambos ojos.

La especialista recomienda realizar movimientos suaves, desde el interior hacia el exterior. También es importante incluir tanto el párpado inferior como el superior y la zona de las líneas de expresión. En caso de presentar edema, los movimientos hacia afuera pueden ayudar a acompañar el drenaje de la zona.

La idea es convertir la aplicación en un pequeño ritual cotidiano: unos segundos de masaje suave que, además de distribuir el producto, permiten cuidar una piel especialmente delicada.

El paso a paso

Para incorporar el contorno de ojos palta al ritual de cuidado facial, el orden también importa.

1. Limpiar. Comenzar con la espuma de limpieza, realizando movimientos circulares suaves y retirando el producto con agua. Secar sin frotar.

2. Refrescar. Rociar agua termal a unos 20 o 30 centímetros del rostro para aportar frescura e hidratación.

3. Cuidar la mirada. Con la piel limpia, aplicar una gotita del contorno de ojos palta desde el interior hacia el exterior, trabajando párpado inferior, superior y líneas de expresión.

4. Continuar con el rostro. Aplicar de dos a tres gotas del booster mineral face y masajear suavemente hasta su absorción.

5. Hidratar. Extender la crema antiage día sobre rostro y cuello con movimientos ascendentes.

6. Proteger. Completar la rutina de mañana con el protector solar facial care FPS 50. Su fórmula de rápida absorción aporta protección frente a los rayos UVA y UVB y suma hidratación.