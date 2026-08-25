Controversia por el look de Margaret Qualley: qué son las «barefoot sandals» de Chanel que lució en la alfombra roja

Durante años creímos que la moda lo había probado todo: tacones imposibles, plataformas extremas y sandalias incomodas. Sin embargo, la actriz Margaret Qualley dejó a la audiencia y a los críticos de moda en absoluto shock al aparecer ante las cámaras luciendo un calzado que desafía la lógica y que dividió a internet en dos bandos.

A primera vista, Qualley lucía impecable, pero al bajar la mirada hacia sus pies, la sorpresa fue total: no llevaba suelas.

La pieza en cuestión, firmado por Chanel dentro de su colección Resort 2027, lleva el concepto de «zapato» al límite absoluto. Bautizadas como barefoot sandals (o sandalias descalzas), estas piezas prescinden por completo de la base.

El diseño es simple: se trata de una talonera de cuero con el icónico emblema de la firma francesa y una serie de tiras ultrafinas que envuelven el empeine y el tobillo. El detalle controversial es que la planta del pie y los dedos quedan en contacto directo con el suelo. Sin suela, sin plataforma, sin protección.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en convertirse en tendencia mundial. Mientras los sectores más vanguardistas del estilismo alaban la pieza conceptual, los usuarios en redes no tardaron en calificar el diseño como un invento absurdo.

Qualley volvió a poner en foco la discusión entre el arte conceptual y la utilidad de las prendas abriendo la pregunta de si se trata de una tendencia disruptiva del calzado o una excentricidad pasajera.