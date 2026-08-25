Roger Federer se roba las miradas en la previa del US Open: «No sé cómo va a salir, hay mucha incertidumbre»

El suizo se retiró oficialmente del tenis en 2022 en la Lavers Cup, tras disputar un dobles junto al español Rafael Nadal.

El suizo Roger Federer será una de las grandes atracciones en la previa al comienzo del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, volviendo a empuñar una raqueta en la cancha Arthur Ashe por primera vez desde 2019.

El ex N°1 del mundo, campeón en cinco oportunidades en Nueva York, afrontará hoy un partido de exhibición en el court central del predio ubicado en Flushing Meadows. Su rival, nada menos que el norteamericano Andy Roddick, campeón en 2003, aunque luego también disputará un set de dobles con John McEnroe contra el propio Roddick y la leyenda estadounidense Andre Agassi.

Roger Federer returns to tennis' biggest stage 🤩 pic.twitter.com/OlGuqNILPW August 24, 2026

Su Majestad, retirado de la práctica profesional desde 2022 (se despidió tras un dobles junto a Rafael Nadal en la Lavers Cup) salió a cancha en la víspera, donde se lo pudo ver entrenando y acomodando sus golpes para el doble desafío de hoy. El ganador de 20 títulos de Grand Slam en individuales quiere estar bien preparado.

«No he jugado un set de singles en, no sé… quizá (Hubert) Hurkacz en Wimbledon fue mi último partido, así que han pasado cinco años”, dijo Federer el lunes, al referirse a su derrota en los cuartos de final del All England en 2021, en su último partido de Grand Slam.

Roger Federer hitting at the U.S. Open.



The way he’s giving us nothing but giving us everything.



Can’t even see where the ball is landing, but he’s still the main event.



😮‍💨😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/6xI35rq6nX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 24, 2026

Y agregó, con cierto nerviosismo: ”No sé cómo va a salir mañana. Así que hay mucha incertidumbre, pero también mucha felicidad de poder volver al Arthur Ashe, un lugar donde he vivido tantos momentos hermosos”.

A los 45 años, el suizo se muestra intacto. Sus golpes y desplazamientos lucen a la perfección, con la clase y distinción de siempre. ¿Sería posible volver a verlo competir profesionalmente en un torneo grande, tal como lo hacen las hermanas Venus y Serena Williams?

“No, no, no, no. No, para nada”, respondió el suizo durante una conferencia de prensa. “Gracias por preguntar. No estaba seguro de si me iban a hacer esa pregunta, pero me alegra que lo hicieras para poder aclararlo por si alguien lo pensaba”, cerró.