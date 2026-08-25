Seguirá detenido el acusado de balear a un joven en las 1200 Viviendas de Cipolletti: extendieron la preventiva

La audiencia por la continuidad de la medida cautelar se realizó en el Foro Penal de Cipolletti.

Un hombre acusado de dispararle a un joven en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti continuará detenido con prisión preventiva durante los próximos dos meses. La jueza de Garantías Rita Lucía hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre el riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado influya sobre testigos del hecho.

La resolución fue dictada este lunes en una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti. El fiscal Martín Pezzetta solicitó la prórroga de la medida cautelar hasta la realización de la audiencia de control de acusación o por un plazo máximo de dos meses, lo que ocurra primero.

La fiscalía teme por los testigos

Pezzetta sostuvo que los riesgos procesales continúan vigentes. Explicó que el ataque ocurrió en la vía pública y frente a varios vecinos que podrían declarar durante el juicio. Según planteó, el acusado conoce a esas personas y su eventual libertad podría condicionar sus testimonios.

La defensa particular se opuso a la continuidad de la preventiva. Argumentó que existen discrepancias sobre la calificación legal y sostuvo que, ante una eventual condena de ejecución en suspenso, mantener al hombre detenido resultaría desproporcionado.

Como alternativa, propuso prisión domiciliaria, reglas de conducta y monitoreo mediante tobillera electrónica, además de una prohibición de acercamiento a la víctima.

El disparo ocurrió a menos de un metro

El hecho investigado ocurrió el viernes 24 de abril de 2026, alrededor de las 14:30, frente a una vivienda situada sobre calle Manuel Estrada al 1800, cerca de la esquina con Antonio Turrin.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el imputado llegó en un Volkswagen acompañado por otras dos personas que todavía no fueron identificadas. Descendió del vehículo y preguntó por la víctima, quien salió a su encuentro.

Tras una discusión, el acusado habría extraído un arma de fuego y, a menos de un metro de distancia, efectuado un disparo dirigido a la zona abdominal. Luego escapó del lugar.

La víctima sufrió una herida de arma de fuego en la región de la cadera izquierda, sin orificio de salida, y una fractura del trocánter mayor del fémur izquierdo.

La acusación fue encuadrada como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego, en calidad de autor.

La defensa anticipó una impugnación

La magistrada prorrogó la prisión preventiva por dos meses o hasta la audiencia de control de acusación. El defensor anticipó que presentará un recurso para impugnar la decisión.

El acusado ya había recibido inicialmente una medida de prisión preventiva por cuatro meses, dispuesta en el marco de la investigación por el ataque ocurrido en abril.