La FIA salió al cruce tras la polémica sanción a Colapinto: «Muestren respeto»

Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de Países Bajos. El argentino terminó 14° en Zandvoort, pero en el inicio de la carrera recibió una sanción que generó una gran polémica.

Inmediatamente después del fuerte golpe de Verstappen en la vuelta inicial, el piloto de Alpine superó a Yuki Tsunoda bajo la bandera amarilla, lo que le valió un drive through que le arruinó la carrera por completo. Pero el ojo estuvo puesto en la sanción de los comisarios, que no tuvieron en cuenta el contexto de la situación, donde el argentino realizó esta maniobra para evitar una colisión futura.

#F1 | 🔍 LA ACCIÓN QUE CONDICIONÓ A COLAPINTO



👉 Así se vio el accidente de Max Verstappen, y la posterior aparición de la bandera amarilla, desde la zona externa a la última curva del circuito de Zandvoort.



▶️ La maniobra terminó siendo clave para la competencia de Franco… pic.twitter.com/SLmT3wHl4S August 24, 2026

Tras la decisión de la FIA, el propio Colapinto fue el que se quejó por la inexplicable decisión: «Una penalización extremadamente dura. A veces les falta un poco de criterio«.

Luego, otros actores se sumaron a la ola de críticas. Sean Summers, ejecutivo de Mercado Libre, principal sponsor de Colapinto, dijo: «Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización», sentenció.

El fuerte comunicado de la FIA: «

Tras las fuertes críticas que recibieron los comisarios ante este suceso, la FIA sacó un comunicado donde denuncia el ataque en redes sociales y no descarta iniciar acciones legales:

«Al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento.

La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales.

En 2023, la FIA lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario fuera víctima de ataques dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Hacemos un llamamiento a todas las personas que siguen nuestro deporte para que muestren respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea».