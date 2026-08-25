Senado: La Libertad Avanza busca dictaminar el Súper RIGI en una jornada clave cruzada por pedidos de los aliados

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General se reunirá a las 17 en el Salón Azul. (Foto: prensa Senado)

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación buscará este miércoles 25 de agosto firmar dictamen de comisión sobre el proyecto del Súper RIGI, el régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios que el Gobierno pretende convertir en ley durante septiembre. Para conseguir las firmas necesarias, el oficialismo deberá intensificar las negociaciones con la UCR, el PRO y los bloques provinciales, quienes reclaman modificaciones clave al texto que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados.

La discusión del régimen será el eje central de un miércoles de alta intensidad parlamentaria en la Cámara alta. Según la agenda oficial, el Gobierno desplegará un abanico de plenarios sobre iniciativas de interés para las bancadas dialoguistas —como el mercado voluntario de carbono, la reforma a la Ley de Sociedades y la postergada ley de biocombustibles— con el objetivo de aceitar acuerdos antes de la reunión de Labor Parlamentaria de las 14, donde se definirá si el jueves se sesiona para tratar 67 pliegos judiciales y tratados internacionales.

Los cambios que exigen los aliados al proyecto del Súper RIGI

Acorde a la agenda, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General se reunirá a las 17 en el Salón Azul. La Casa Rosada aspira a sostener el esquema original de beneficios para inversiones superiores a los US$1.000 millones (baja de Ganancias al 15%, amortización acelerada, exención de retenciones y libre disponibilidad de divisas al tercer año), pero los dialoguistas insisten en tres modificaciones puntuales:

«Compre nacional « : Cuestionan la flexibilización incorporada en Diputados, que eliminó la obligatoriedad estricta de destinar el 20% a proveedores locales salvo equiparación de precios internacionales.





« Cuestionan la flexibilización incorporada en Diputados, que eliminó la obligatoriedad estricta de destinar el 20% a proveedores locales salvo equiparación de precios internacionales. Obras de infraestructura: Exigir a las grandes corporaciones adheridas el financiamiento de obras públicas sobre rutas nacionales .





Exigir a las grandes corporaciones adheridas el financiamiento de . Alcance y federalismo: Permitir el ingreso de industrias ya existentes y otorgar mayor injerencia a los gobiernos provinciales en las etapas de evaluación previa.



Guiño a la UCR y la seguidilla de comisiones

Para acercar posiciones con el radicalismo, a las 16 se tratará en comisión el proyecto de Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el senador correntino Eduardo «Peteco» Vischi, que prevé estímulos para medianas empresas de la agroindustria y servicios a partir de desembolsos de US$12 millones.

La agenda legislativa se completará con el debate matutino sobre el mercado de carbono, la discusión técnica sobre la Ley de Sociedades —donde el oficialismo propuso cambios para fijar responsabilidades físicas sobre las personerías jurídicas— y la reactivación del debate por la ley de biocombustibles, una disputa latente entre las provincias azucareras y las productoras de maíz y soja. El resultado de estas negociaciones determinará si LLA logra llevar el Súper RIGI al recinto en la primera quincena de septiembre.

Con información oficial y de Noticias Argentina (NA).