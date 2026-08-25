Rating | Popstars volvió a Telefe y fue líder: cuánto midió el esperado regreso del reality

Popstars volvió a Telefe y fue líder: cuánto midió el esperado regreso del reality

A 25 años de su debut, Popstar regresó a la pantalla de Telefe y lideró las mediciones frente a las propuestas de El Trece. El reality conducido por Nico Vázquez fue furor y se mantuvo al frente durante toda la transmisión.

Según los registros, el ciclo de Telefe inició con una marca cercana a los 10 puntos, impulsado por el número que le dejó el noticiero. La competencia fue dura para El Trece que arrancó con alrededor de 6 puntos, aunque consiguió mejorar sus números a medida que avanzó la noche.

Popstars lideró el rating tras su regreso a Telefé

Con el correr de la emisión, Popstars se mantuvo cómodo por encima de los 11 puntos de rating, mientras que Es mi sueño (El Trece) mostró una evolución favorable hasta superar los 7 puntos.

Esta brecha de audiencia se consolidó durante buena parte de la noche, con el ciclo de Telefe liderando de forma sostenida en las mediciones.

En su pico de mayor rendimiento, el primero alcanzó los 11,6 puntos, frente a los 7,6 registrados por la competencia.

Hacia el final del programa, Popstar tuvo algunas oscilaciones en su medición pero logró recuperar terreno y finalizó con 11,1 puntos de rating.

En cambio, Es mi sueño terminó con 5,6 puntos, por lo que la diferencia entre ambos programas volvió a ampliarse sobre el final.

De acuerdo a estas mediciones, Popstars volvió a quedarse con el liderazgo del prime time.