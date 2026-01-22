Diseño y estilo en pasarela: Alta costura en el bosque

Entre pinos, luz de verano y una elegancia relajada, la 6ª edición de Cariló está de moda volvió a marcar el pulso de la temporada. Los jardines del Hotel Marcin se convirtieron en una pasarela a cielo abierto, donde diseño y entorno se encontraron de manera natural. En una tarde soñada, diseñadores de distintos puntos del país y marcas de moda y joyería presentaron sus tendencias, en una experiencia donde cada look fue parte del paisaje.

Entre los outfits que marcaron el pulso del encuentro, Marcela Koury puso el foco en una colección de trajes de baño donde el confort se funde con una estética segura y actual. AMSOAR reafirmó una mirada consciente que proyecta el diseño hacia el futuro, mientras que Artelana, de Adriana Iguacel, celebró la esencia de lo hecho a mano y la convirtió en una expresión de lujo sereno.

Cosecha Vintage presentó “RE-EVOLUCIÓN”, la nueva propuesta de Ale Gougy, acompañada por los tocados de Graciela Misasi y un mensaje que invita a repensar los modos de producción desde una mirada sensible y actual. Rosarito sumó una impronta selvática que conectó diseño y expresión natural.

La pasarela también dio lugar al universo seguro y sensual de NIA, la marca creada por María Verbes, mientras que Acquachiare adelantó el otoño-invierno infantil con “Fábula”, una colección inspirada en bosques encantados y en la magia de los relatos. La identidad y la fuerza estética se hicieron presentes de la mano de Valentina Musa —recién llegada tras representar a la Argentina en Qatar— junto a las propuestas de Yesica Córdoba con “Oro” y Ana Mejía, donde el rojo intenso y los brillos marcaron tendencia.

El final estuvo a la altura de una noche pensada como experiencia total. Claudio Cosano presentó una cápsula donde bordados, texturas y denim dialogaron en clave de alta costura, mientras que Cazzaro Joyas brilló con “Desavento”, una selección que reunió joyería italiana, relojes Gucci y la elegancia atemporal de las perlas Majorica.

El broche de oro del evento organizado por HVR llegó de la mano de IARA, de Mario Vidal, con “Reflejos”, una propuesta en blanco y plata que bajó el telón y reafirmó que en Cariló la moda no solo se observa: se siente.

Marcela Koury, Amsoar moda sustentable, Nia, Acquachiare, Valentina Musa, Yesica Córdoba, Ana Mejía, Rosarito, Cazzaro, Claudio Cosano e Iara, las marcas top que se subieron a la pasarela.