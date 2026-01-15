Elegancia etérea: Pucheta Paz, siluetas en movimiento

Con un desfile que celebró el lujo sereno, la conexión con el entorno y una nueva forma de habitar la moda, Pucheta Paz presentó su nueva colección Crucero 2026.

Cada conjunto acompañó una visión del verano marcada por la calma. Materiales livianos, texturas que invitan al tacto y una estética donde la sofisticación se expresa de forma sutil definieron la propuesta. Se trata de una colección que se aleja del exceso y dialoga con una elegancia moderna, conectada con el presente.

Tras el desfile, la dupla de diseñadores remarcó a este suplemento el foco de la tendencia:

“La paleta de colores va desde off white, arena y natural, hasta una amplia gama de marrones, fundidos en drapeados infinitos, bordados de cristales, piedras y plumas, todos en una silueta anatómica e insinuante, que se masifica en el módulo inferior con amplias quillas, una forma que relata el cuerpo que viste y lo recorre”.

Con las imponentes torres Tower Punta del Este como escenario, el evento contó con la presencia de Valeria Massa, ícono indiscutido de la moda nacional, reafirmando la relevancia del desfile dentro del calendario estival.

El crucero de Pucheta Paz

Con telas suaves y livianas, la propuesta presentó prendas concebidas como elementos vivos, dando forma a siluetas que emergieron como una extensión orgánica del territorio.

“Cada look acompañó el movimiento del cuerpo y la energía propia del verano, construyendo una narrativa donde el entorno y el diseño se fundieron en una misma experiencia”, remarcó Gustavo Pucheta.

“Esta colección se aleja un poco del volumen, pero no pierde el toque dramático clásico de la marca”, agregó Fabián Paz.

El mar, la luz natural y la arena se reflejan en una estética que se aleja del exceso, apuesta por la simpleza y conecta de manera directa con el paisaje esteño.