El rojo más icónico vuelve a escena

Hay colores que pasan de moda y otros que se transforman en actitud. Rouge Noir pertenece a ese segundo grupo. Nació casi por casualidad, en una noche de intensa creatividad, en la previa del desfile otoño-invierno 1994-95 de Chanel. Ese rojo profundo, oscuro y magnético cambió para siempre la forma de pensar el maquillaje. No estaba destinado a convertirse en clásico, pero su misterio decidió lo contrario.

Todo empezó como un gesto final en el backstage: un esmalte aplicado sobre las uñas de las modelos por Dominique Moncourtois junto a Heidi Morawetz, bajo la mirada creativa de Karl Lagerfeld. Lo que parecía un detalle de último momento terminó convirtiéndose en uno de los códigos de estilo más reconocibles de la maison.

Aquel rojo casi negro, inspirado en el forro del icónico bolso Chanel 2.55, capturó miradas y encendió conversaciones desde el primer momento. Sin proponérselo, se transformó en símbolo.

Tres décadas después, Chanel escribe un nuevo capítulo. El Estudio de Creación de Maquillaje, junto a Ammy Drammeh y el colectivo creativo Comètes Collective, reinterpreta Rouge Noir en una colección que va más allá del esmalte. Ahora el tono también aparece en ojos, labios y rostro, desplegando nuevas formas de llevarlo. Rouge Noir ya no es uno solo: se reinventa en matices, texturas e intensidades que cambian según la luz, el gesto y la forma en que cada mujer decide llevarlo. Un tono que evoluciona, pero que conserva intacto el misterio que lo convirtió en ícono de Chanel.

La colección invita a jugar con las intensidades. En los ojos, se vuelve oscuro y profundo, ideal para miradas magnéticas. En los labios, en cambio, aparece más suave, casi nude, logrando un equilibrio elegante y moderno. Los matices se revelan de a poco, como si cada capa contara una historia distinta.

Magentas vibrantes suman energía. Rosas delicados aportan frescura. Grises sutiles conectan con una estética rock inesperada.

Rouge Noir no impone reglas: invita a elegir cómo llevarlo. Puede ser discreto y elegante o transformarse en un gesto más audaz. Clásico o rebelde, según el momento. Esa libertad es parte de su encanto y también la razón de su vigencia: más que seguir tendencias, conecta con el estilo personal de quien lo usa.

Acercarse a Rouge Noir también es una forma de descubrirse. Porque el maquillaje no es un disfraz, sino una manera de expresar carácter. Con esta reinterpretación, Chanel vuelve a mostrar cómo un solo color puede decir mucho: sofisticado, contemporáneo y siempre reconocible. Lo cierto es que no necesita explicaciones; basta verlo para entender por qué se convirtió en un ícono.

Tres décadas después, Rouge Noir sigue escapando a cualquier definición. Ese rojo que roza el negro —y ese negro que, en realidad, es rojo— conserva intacto su magnetismo. Un clásico que no envejece, un ícono que se reinventa sin perder su esencia. Y, sobre todo, una declaración de estilo que, fiel al espíritu de Chanel, nunca pasa desapercibida.

Chanel y su nueva era en Argentina

La firma francesa da un paso histórico en el mercado local y habilita la compra online de su universo de fragancias y belleza. Más que el lanzamiento de un e-commerce, la iniciativa de Chanel marca una nueva forma de conectar con su universo de belleza.

La plataforma acerca la experiencia de la maison a una generación de consumidoras que descubren, comparan y experimentan fragancias, maquillaje y skincare en entornos digitales, transformando la manera en que el lujo se explora y se elige hoy.

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