Eva Bomparola, la pausa y elegancia eterna

Eva Bomparola propone una pausa. Después de alzar la voz con Graciela Borges, el segundo capítulo de su campaña Alta Cultura invita a detenerse, observar y reconectar con el valor de los oficios y sus tiempos. Una pieza visual con imágenes que respiran y una narración íntima que interpela sin gritos.

“Me refiero a la pausa y al silencio como preámbulo para reflexionar acerca del tiempo, de la quietud y la belleza que se abre ante nosotros cuando logramos parar, contemplar, conectar”, dice Eva. Y agrega: “El tiempo es el único bien realmente escaso. No se recupera, no se compra, solo se cuida y se disfruta.”

Con Juana Viale como voz principal, el video revaloriza el ritmo propio y la creación artesanal como respuesta a la velocidad que impone la época. “Juana es libertad”, afirma. “Vive fuera de cualquier mandato y prioriza la calidad sobre la cantidad.”

Desde su estudio, Eva comparte un modo de trabajar donde el tiempo no es un enemigo, sino una herramienta: “El tiempo es nuestro material por excelencia. Cada idea tiene su tiempo de maduración y de materialización.”

La campaña también cuestiona los modelos de producción acelerada y rescata la diferencia entre crear y producir. “Se produce, no se crea. Se pierde el disfrute del camino, los encuentros y desencuentros. En la urgencia un error conlleva a la frustración. En la lentitud, un error fomenta la sabiduría.”

La belleza, en este universo, no es perfección ni tendencia. Es armonía, es gesto, es verdad. “La belleza no se apura. No entiende de urgencias”, puntualiza la diseñadora.

Tendencia: vestir con propósito

La última entrega de Alta Cultura va más allá de lo estético: es una invitación a redefinir el estilo. Las piezas que surgen de esta visión combinan sofisticación y practicidad: siluetas relajadas, con materiales como lino y seda, y tonos neutros que inspiran a crear un guardarropa atemporal y consciente.

Desde chica, la diseñadora sintió una necesidad por revalorizar lo nuestro: lo que vestimos, lo que comemos, lo que somos. “Algo que me pasó siempre es ver cómo se va olvidando nuestra producción cultural, Como si nos avergonzara. Como si no fuera nuestra. Hablar de alta cultura no es algo lejano: es mirar otra vez lo que tenemos”, remarca Eva.