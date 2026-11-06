Cutral Co se incorpora como ciudad madre de prevención por el fenómeno El Niño

La designación de Cutral Co para que se sume a la red de prevención de emergencias ante el fenómeno El Niño se concretó esta semana. La decisión contempla que funcione como centro de acopio de recursos para la región de Plaza Huincul y Sauzal Bonito.

Como parte de las medidas acordadas figuran la centralización de alertas meteorológicas, información técnica y capacitaciones para fortalecer la prevención y proteger a la población.

«Cutral Co fue designada como ciudad madre para coordinar la estrategia de prevención frente al fenómeno de El Niño», explicó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna. Subrayó que se instalará el centro de acopio de recursos que permitirá asistir además a otras regiones vecinas.

Ortiz Luna subrayó que tanto Neuquén como Mendoza está comprendida en un «100 por ciento por este fenómeno que trae lluvias persistentes y provoca suelos saturados». Es probable que existan tormentas agresivas que podrían extenderse hasta febrero o marzo.

Agregó que no se sabe con certeza dónde será y en qué momento, pero «sí sabemos que tenemos que estar preparados y no podemos perdonarnos ningún tipo de improvisación». «Tenemos que trabajar con nuestros vecinos, con cada uno de los barrios, de los sectores, dándoles información precisa, clara y cuando haya que evacuar, hay que hacerlo: personas, animales», sostuvo la funcionaria.

Por otra parte, se refirió al sector productivo de la industria hidrocarburífera para que «en ningún momento se vea en riesgo. Esto es bajar la exposición a la amenaza que es el fenómeno de El Niño».

Ramón Rioseco fue acompañado por Fernando Wircaleo de Sauzal y Ramón Lecaro de Huincul (Foto: Gentileza)

Uno de los motivos por los que se eligió Cutral Co como ciudad madre, fue porque «es un equipo de trabajo que tiene mucha experiencia en todo tipo de emergencias». La articulación de las tareas incluye a Protección Civil, los organismos provinciales, Educación, Epen, cooperativas y los distintos equipos de emergencia.

Las llamadas ciudades madre, como es el caso de Cutral Co contará con centros de evacuados, y alerta temprana en 72 horas que permita la protección y evacuación a la población más vulnerable.

Se contempla un comando unificado con descentralización operativa y finalmente, se asegura la disponibilidad de fondos a través del comité de emergencia para garantizar las herramientas de gestión y mantener la vialidad de los caminos.

Además del intendente Ramón Rioseco, estuvieron el secretario de Seguridad Ciudadana de Huincul, Ramón Lecaro, el presidente de la comisión de Fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo; el secretario de Interior, Gustavo Coatz y el presidente del Deliberante cutralquense, Jesús San Martín.

Las otras denominadas ciudades madre son Rincón de los Sauces, Zapala, Chos Malal, Piedra del Águila, Centenario y la zona sur.