Cruces políticos en Dina Huapi por denuncias de irregularidades en una obra municipal

Un informe crítico del Tribunal de Contralor de Dina Huapi sobre varias contrataciones directas que realizó el Ejecutivo municipal para la construcción del Polideportivo II encontró eco en el Concejo Municipal, de donde surgieron pedidos de informes sobre el tema, mientras el intendente Hugo Cobarrubia, no ocultó su enojo por las sospechas y desmintió cualquier irregularidad.

La denuncia cita un dictamen de la asesoría contable del Contralor según la cual una de las firmas contratadas por 216 millones de pesos, identificada como Blocal SAS, “tiene el CUIT inactivo” y está fuera del padrón de la ARCA. Su inicio de actividades data del 1 de junio de 2023, pero su primera factura fue librada recién en noviembre de 2025, justamente a la municipalidad de Dina Huapi, por 54 millones de pesos.

En total el municipio ya efectuó contrataciones directas por más de 683 millones de pesos para levantar el gimnasio, que se encuentra en su primera etapa. El concejal opositor Gabriel Páez subrayó que se incumplieron ordenazas y regulaciones previstas en la Carta Orgánica que para firmar ese tipo de contratos obligan a pedir dictamen previo al Tribunal de Contralor, de lo cual no hay registro alguno.

Cobarrubia dijo que todo está en regla y relacionó los cuestionamientos con “el inicio de la época política” y la cercanía del año electoral. El intendente representa a la UCR y el concejal Páez fue electo por el Movimiento Popular Dina Huapi.

El nuevo polideportivo está proyectado sobre una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, demandará una inversión general de 2.300 millones de pesos y el municipio tiene previsto afrontar la obra con presupuesto propio. Cobarrubia dijo que ya hubo avances importantes, que están en la etapa de relleno y nivelación del terreno y que “en 20 ó 25 días comenzarán a levantarse los pórticos” para sostener la estructura y el posterior techado. Aseguró también que ya tienen comprados los revestimientos.

El concejal Páez subrayó que el informe del Contralor que llegó al cuerpo Deliberante “lleva la firma de los tres miembros”, incluido el vocal José Gelaín, encuadrado en el oficialismo. Señaló que allí consta que el Ejecutivo contrató ya el año pasado a Blocal SAS en el marco de la ordenanza de “compra directa especial” que se aprobó luego de la pandemia y que hoy ya está derogada.

Pero no se cumplieron todos los requisitos porque la norma exigía un dictamen previo del Contralor que avalara la operación, como “pronto despacho”, y que fue obviado. Lo mismo ocurrió, dijo Páez, con otras contrataciones con la firma RLB (por 77 millones de pesos) y con Ever Juan de los Santos López, por 390 millones, “lo cual sugiere un fraccionamiento, en violación del artículo 120 de la Carta Orgánica”.

Aseguró también que las contrataciones directas fueron justificadas por la convocatoria anterior de dos licitaciones públicas que no tuvieron oferentes, pero según el concejal “en el Contralor no constan las actas de esas licitaciones desiertas”.

Páez señaló que en su carácter de presidente de la comisión de Economía y Finanzas citó para el martes a los miembros del cuerpo fiscalizador para que amplíen la información y que lo mismo hará con una comisión de seguimiento conformada para la obra del polideportivo, “que está integrada solo por miembros del oficialismo”.

Cobarrubia: “Si es como dicen, que vayan a la Justicia”

Cobarrubia dijo que no tenían otro camino que la contratación directa porque llamaron a dos licitaciones y no se presentó nadie. Señaló que si las observaciones tuvieran sustento “deberían ir a la Justicia, no a los medios”. Dijo que la embestida de Páez tiene solo una motivación política y defendió las contrataciones, porque “fueron hechas como marca la normativa y dentro del 4% del margen de presupuesto” que debe respetar el Ejecutivo.

Aseguró que los denunciantes “tergiversaron todo”, que los números están a disposición y que la obra tiene una inspección técnica contratada “por fuera del municipio”. Dijo que el Contralor y el Concejo “pueden opinar, pero esto no es un hecho consumado todavía”.

El intendente volvió luego a atacar a Páez y dudó de sus verdaderas motivaciones. “Si esto que dice del polideportivo fuera cierto y yo fuera él, me presento en la Justicia y hago la denuncia penal”, refirió con disgusto.