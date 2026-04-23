Florencia Mancuso: Del cine de terror a las pasarelas, el arte del maquillaje en la Patagonia

En la inmensidad del sur, el viento no solo moldea el paisaje, sino también los hábitos. Para la maquilladora Florencia Mancuso, nacida y criada en Puerto Madryn, la belleza en estas latitudes tiene un código propio, dictado por el clima y una búsqueda de naturalidad que resiste cualquier moda pasajera. “Acá en la Patagonia, lo que vi es que a la mujer no le falta nunca la máscara de pestañas. Podés andar a cara lavada, pero las pestañas son el producto estrella que define la mirada”, comentó.

La historia de Florencia es un viaje de ida y vuelta entre la sofisticación de la alta costura y la crudeza del cine de terror. A los 18 años dejó la ciudad costanera para estudiar Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en los pinceles y no en las tijeras.

Sus primeros pasos los dio junto a Mabby Autino, una maestra que le abrió las puertas del Fashion Week, donde llegó a trabajar con diseñadores de la talla de Benito Fernández. Sin embargo, su espíritu inquieto fiel a su signo Libra, como ella misma bromea, la llevó a explorar un terreno mucho más oscuro: los efectos especiales (FX).

Inspirada por clásicos como El Exorcista y, fundamentalmente, por la estética de Silent Hill, Florencia se formó en Dirección de Efectos Especiales. Durante años, cambió el rubor por el látex y la silicona para trabajar en sets de filmación independientes como Marcado y Serán Legión, una película de terror psicológico próxima a estrenarse.

“El cine es fascinante pero agotador. Podés pasar 17 horas en un cementerio o locaciones más turbias para lograr una herida perfecta”, comentó. Luego de esa intensa etapa, buscó una estabilidad que la devolviera al maquillaje social y encontró en el grupo L’Oreal el espacio ideal para combinar su veta artística con la docencia. Así, se convirtió en una de las formadoras de la marca a nivel mundial.

La reconocida maquilladora dictó una exclusiva Masterclass de Maquillaje Social, organizada por Farmacias Global, este martes 21 de abril a las 18. La jornada, que contó con el respaldo de marcas líderes como L’Oréal, Maybelline y Vogue, superó las expectativas de los asistentes. Accedieron a los consejos expertos de Florencia y disfrutaron de descuentos, sorteos, regalos y sorpresas.

Florencia Mancuso una de las representantes de L’Oréal en Argentina. (Foto: Flor Salto).

Las tendencias en maquillaje este otoño: qué es el «Glass Skin»

La maquilladora adelantó a Diario Río Negro las tendencias de este otoño. Para Mancuso, la temporada está marcada por la “Glass Skin” o «piel de cristal». Esta tendencia, que nació en Corea y fue reinventada por la icónica maquilladora Pat McGrath, busca una piel con una luminosidad casi de porcelana. “Es una piel que se ve súper pulcra y transparente, muy apoyada en el uso de ácidos hialurónicos e iluminadores”, explicó.

La segunda tendencia que pisa fuerte en Argentina es el “Clean Look”. Destacó que, mientras en Europa y Estados Unidos se empieza a notar una vuelta al maquillaje cargado, en el país el look natural sigue firme. “En el clean look es una piel súper luminosa, pero muy natural, que busca esa sensación del ‘menos es más’”, detalló.

A nivel de color, el bordó se impone con fuerza en los ojos, mientras que los labios siguen la línea de los delineados marcados y mucho gloss para generar volumen a través de texturas ligeras.

Cómo cuidar la piel seca de la Patagonia

Vivir en la Patagonia implica enfrentar un clima que moldea la salud cutánea. Mancuso señaló que en la región predomina la piel seca por la combinación de vientos y bajas temperaturas. ¿Cómo se puede cuidar? Recomendó comenzar por hidratarse frecuentemente. “Lo primero es tomar agua, porque la hidratación viene siempre de adentro hacia afuera”, remarcó.

Sostuvo que los productos tópicos son solo una parte de la solución para evitar que la barrera de la piel se resienta por la inclemencia del tiempo. Para una rutina de «skincare» para piel seca, Florencia destacó al ácido hialurónico como el gran aliado. “Es una molécula que retiene agua. Su principal poder es hidratar la piel y hoy es un activo muy accesible”, comentó.

Mancuso dictó una Master Class organizada por las Farmacias Global. (Flor Salto).

La vitamina C puede ser un plus si lo que se quiere es unificar el tono y aportar luminosidad, algo fundamental en meses donde el frío suele dejar el rostro con un aspecto opaco. Estos activos no solo mejoran la estética, sino que preparan el «lienzo» para que el maquillaje luzca mejor y tenga mayor durabilidad.

Y un producto que nunca puede faltar, sin importar la estación del año, es el protector solar. Mancuso lo aprendió por las malas, con una dolorosa experiencia personal a los 19 años. «Fui a las 12 del mediodía a una pileta en un sexto piso en Buenos Aires y me quemé. Me salieron ampollas, me tuvieron que hacer un tratamiento para restaurar la piel del cuerpo», relató.

Invitó a utilizarlo diariamente, aunque esté nublado, reaplicarlo cada dos horas. “No es un tema de querer vender un producto, es que realmente el sol es peligroso y hay que generar conciencia sobre el cáncer de piel. Hay que usarlo hoy para ver los resultados positivos cuando tengamos 50 o 60 años”, enfatizó.

El maquillaje como medio de expresión

Florencia Mancuso nació en 1995 y cumplió los 30 años a fines del año pasado. «Para mí el maquillaje es un arte, es una forma de expresión 100%. El maquillaje, la ropa, el peinado siempre van a demostrar cómo estás, cómo te sentís», enfatizó.

Al entrar en una nueva década, eso también trata de expresarlo a través de su maquillaje, aunque señaló que viene desde un poco antes. «Previo a la pandemia me maquillaba muchísimo. Usaba los labios muy rojos o los labios azules. Me gustaba mucho el maquillaje cargado. Hoy en día, sobre todo después de la pandemia, hubo un giro muy fuerte. Empecé a bajar más el consumo del maquillaje y a usarlo más natural«, mencionó.

Este cambio que experimentó también se trasladó al autocuidado. “A esta edad soy mucho más consciente del cuidado de la piel. El colágeno empieza a bajar y entendés que el protector solar es innegociable los 365 días del año”, reflexionó.