Hidratación Toque Seco: el acabado mate que pedían las pieles grasas

Si hay algo que la piel no puede saltear es la hidratación. Y aunque muchas personas evitan este paso por miedo a quedarse con el rostro pesado o brillante, incluso las pieles grasas y mixtas necesitan recuperar agua para mantenerse equilibradas.

“Todos los tipos de piel necesitan hidratación”, explica la médica dermatóloga para Garnier, Yanina Perednik. Según la especialista, cuando una piel grasa o mixta se deshidrata puede aumentar la producción de sebo como mecanismo de compensación, lo que se traduce en mayor brillo y tendencia a las imperfecciones.

La clave, entonces, está en la textura. Las fórmulas en gel y de rápida absorción permiten hidratar sin sumar esa sensación incómoda que muchas veces genera el uso de una crema tradicional. De hecho, entre los atributos más buscados por las consumidoras aparecen justamente la absorción rápida, el poder hidratante y la ausencia de sensación grasosa.

En Argentina, el 51% de las personas declara tener piel grasa, un dato que ayuda a dimensionar por qué parte del consumo evita las cremas por la sensación brillante o pegajosa.

En respuesta a esta necesidad, Garnier presenta Hidratantes Toque Seco, una nueva línea pensada para combinar hidratación y liviandad. Su tecnología Fresh-Sorbet busca aportar una sensación refrescante al contacto con la piel, con una textura más ligera que una crema tradicional y un acabado mate.

La conclusión es simple: la hidratación no debería sentirse como una capa más sobre la piel. La fórmula ideal es la que aporta agua, se absorbe rápido y permite seguir con el día sin rastros de pesadez.