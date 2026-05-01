Moda y Belleza, una nueva forma de contar la Patagonia

El outfit que inspiró la edición 2025 del Festival Yo Como de Diario RÍO NEGRO. (Foto: archivo Alejandro Carnevale)

En los días previos al jueves 28 de agosto del año pasado, el aire se sentía distinto en la redacción. Teníamos entre manos un proyecto ambicioso: queríamos que la moda dejara de ser un concepto lejano, dictado por pasarelas europeas o vidrieras porteñas, para convertirse en un espejo de lo que somos. Así nació Moda y Belleza.

Para quienes formamos parte de este staff, cada miércoles no es solo un cierre de edición; es la oportunidad de poner en valor historias que merecían ser contadas.

En este recorrido, nos emocionamos con el relato del último sastre que vistió a generaciones de personas; nos sorprendimos con el ingenio de quienes convierten lo simple en alta costura, y nos dejamos inspirar por la fuerza de los emprendedores que apuestan por una moda autosustentable.

Desde el primer día nuestra apuesta fue menos exceso y más identidad. Queríamos una estética limpia, que respirara el aire patagónico, con producciones fotográficas que pusieran en valor el diseño y el paisaje.

Pero, sobre todo, buscamos que este suplemento fuera un espacio donde la belleza real, la que no sabe de moldes ni de estereotipos, fuera la verdadera protagonista.

Hoy, “Moda y Belleza” es el único producto en su tipo en la región, y eso nos llena de responsabilidad. Nos motiva a seguir buscando el detalle, la entrevista que revele el arte detrás de una cartera o la historia de una emprendedora dispuesta a no bajar los brazos.

Al final del día, lo que queda es esa conexión con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus casas cada semana y por ayudarnos a demostrar que no solo vestimos ropa: vestimos historias, defendemos oficios y celebramos nuestra propia forma de ver el mundo.

Moda y Belleza: Tips de nuestra identidad visual