Moda y Belleza, una nueva forma de contar la Patagonia
Cuando en 2025 nos propusimos lanzar este suplemento, sabíamos que lo que nos podía diferenciar estaba en las manos de nuestra gente. Esa “trama” es nuestra mejor historia compartida.
En los días previos al jueves 28 de agosto del año pasado, el aire se sentía distinto en la redacción. Teníamos entre manos un proyecto ambicioso: queríamos que la moda dejara de ser un concepto lejano, dictado por pasarelas europeas o vidrieras porteñas, para convertirse en un espejo de lo que somos. Así nació Moda y Belleza.
Para quienes formamos parte de este staff, cada miércoles no es solo un cierre de edición; es la oportunidad de poner en valor historias que merecían ser contadas.
En este recorrido, nos emocionamos con el relato del último sastre que vistió a generaciones de personas; nos sorprendimos con el ingenio de quienes convierten lo simple en alta costura, y nos dejamos inspirar por la fuerza de los emprendedores que apuestan por una moda autosustentable.
Desde el primer día nuestra apuesta fue menos exceso y más identidad. Queríamos una estética limpia, que respirara el aire patagónico, con producciones fotográficas que pusieran en valor el diseño y el paisaje.
Pero, sobre todo, buscamos que este suplemento fuera un espacio donde la belleza real, la que no sabe de moldes ni de estereotipos, fuera la verdadera protagonista.
Hoy, “Moda y Belleza” es el único producto en su tipo en la región, y eso nos llena de responsabilidad. Nos motiva a seguir buscando el detalle, la entrevista que revele el arte detrás de una cartera o la historia de una emprendedora dispuesta a no bajar los brazos.
Al final del día, lo que queda es esa conexión con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus casas cada semana y por ayudarnos a demostrar que no solo vestimos ropa: vestimos historias, defendemos oficios y celebramos nuestra propia forma de ver el mundo.
Moda y Belleza: Tips de nuestra identidad visual
- Fotografía: Salimos a las bardas y a la calle para que el diseño dialogue con la luz y el paisaje. Queremos que te reconozcas en cada imagen.
- Espacio blanco: No amontonamos la información. Dejamos aire en las páginas para que tu vista descanse y disfrutes cada detalle.
- Colores: Usamos una paleta que conecte con nuestra tierra, logrando que todo el suplemento se sienta equilibrado y agradable.
- Tipografía: Títulos grandes y modernos para atraparte, con textos claros que te llevan de la mano por nuestras historias.
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