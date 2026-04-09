Molten Brunette: la evolución del castaño clásico

El Molten Brunette se impone como el tono protagonista de la temporada. Se trata de un marrón profundo, atravesado por destellos de luz, que comunica sofisticación y, sobre todo, salud capilar.

Su diferencia con otros colores está en sus bases cálidas y amarronadas, que construyen un efecto natural, elegante y con dimensión. Es ideal para quienes buscan renovar el look sin alejarse de su esencia.

Versátil y de bajo mantenimiento, se adapta con facilidad a la rutina diaria, confirmando que a veces el cambio más notorio es, justamente, el más sutil.

Según explica Diego Perla, estilista de la marca Hairssime, para la campaña —que tiene como embajadora a la actriz Celeste Cid—

“se trabajó con Molten Brunette, el color protagonista del otoño, acompañado por la técnica Wet Balayage. El resultado es un tono tridimensional que aporta profundidad y movimiento, logrando un efecto más natural, luminoso y sofisticado”.

Wet Balayage: la técnica que potencia el efecto natural

La técnica Wet Balayage es clave para lograr este resultado. Permite trabajar el color sobre el cabello húmedo, generando una integración más suave de los tonos.

Esto se traduce en:

Mayor naturalidad

Más luminosidad

Un acabado con movimiento y profundidad

El resultado final es un color que no se ve artificial, sino orgánico y adaptable a cada tipo de cabello.

Celeste Cid: referente de belleza auténtica

Esa manera auténtica de habitar la propia imagen encuentra un reflejo natural en Celeste Cid.

Con más de 30 años de trayectoria, una versatilidad artística indiscutida y la capacidad de transformarse en personajes memorables, se consolidó como una de las actrices más respetadas de la escena argentina.

Pero hay algo que trasciende la pantalla: una sensibilidad que también aparece en su escritura, donde se anima a mirar hacia adentro con una profundidad poco habitual.

Desde ese lugar construyó una mirada sobre la belleza que se aleja de las imposiciones y se acerca a la aceptación y el bienestar personal.

Belleza real: una transformación que se refleja en el pelo

Su pelo, a lo largo de los años, acompañó esa transformación. Melenas largas, cortes más audaces, cambios sutiles y otros más rotundos: cada etapa de su vida y su carrera encontró una expresión en su imagen.

Esa autenticidad también se refleja en su vida cotidiana. Madre de André y Antón, cercana, simple y conectada con lo esencial, representa a una mujer contemporánea que busca practicidad sin resignar calidad.

Para ella, el cuidado personal es un pequeño ritual dentro de la rutina, una pausa que conecta con el bienestar.

“Celeste representa una belleza que nos interpela desde un lugar profundo. No responde a moldes, sino a una identidad propia, en constante evolución. Para Hairssime, es una embajadora que refleja exactamente lo que creemos: que el cabello es una expresión auténtica de cada mujer”, afirma Gago Martirosyan, CEO de la marca.