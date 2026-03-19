Oscar 2026: las estrellas de Hollywood brillaron en la alfombra roja

La alfombra roja de los Academy Awards en el Dolby Theatre volvió a confirmar algo que el mundo del espectáculo ya sabe: las estrellas del cine llegan para brillar, literalmente. Entre vestidos deslumbrantes, guiños vintage y apuestas de alta costura, la noche se transformó en una verdadera pasarela de glamour.

La alfombra roja se convirtió en un desfile donde reinaron los brillos, las plumas y la sastrería reversionada, marcando una de las veladas más elegantes del calendario cinematográfico.

Entre las más destacadas estuvo Emma Stone, una de las favoritas de la Academia, quien lució un vestido con escote imperio de Louis Vuitton. Con una estética minimalista, los destellos y el profundo escote en la espalda captaron todas las miradas, en un sutil guiño vintage a la moda de los años 90.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Emma Stone. AFP.

También apostaron por los brillos Kate Hudson y su madre, Goldie Hawn. Mientras Hudson eligió un vestido verde azulado de Armani Privé, la actriz de 80 años optó por un elegante diseño negro al cuerpo con escote brillante.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: (L-R) Goldie Hawn and Kate Hudson. AFP.

La icónica Fran Drescher también se sumó a la tendencia con un impactante vestido negro ajustado de mangas largas cubierto de destellos verdes. Una propuesta similar llevó Wunmi Mosaku, aunque en su caso el protagonismo fue un intenso verde que se destacó entre los looks de la noche.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Fran Drescher. AFP

El negro con brillos fue una de las elecciones más repetidas. Sin embargo, uno de los estilismos más impactantes fue el de Odessa A’Zion, quien llevó un conjunto de Alessandro Michele para Valentino: un diseño de terciopelo negro con escote profundo, bordados y motivos florales elaborados en cristales.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Odessa A’zion. AFP.

Plumas en la alfombra roja

Además de los brillos, las plumas tuvieron un lugar destacado durante la noche. La ganadora del Oscar Nicole Kidman optó por un diseño de Matthieu Blazy para Chanel: un vestido strapless rosa con cristales blancos y grises y cuentas negras. El detalle distintivo fue el peplum a la cintura, confeccionado con plumas en tonos beige.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Nicole Kidman. AFP

Demi Moore deslumbró con uno de los vestidos más originales de la noche: un strapless de Gucci con plumas negras y verde esmeralda. Las escamas en la zona del abdomen generaron un efecto visual que aporta volumen y profundidad al diseño.

Amy Madigan, la ganadora del Oscar a sus 72 años, apostó a la autenticidad, como suele hacer. Eligió un conjunto de dos piezas de Dior con una característica singular: un blazer de plumas doradas y negras que combinó con gafas de sol de cristales amarillos.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Amy Madigan. AFP

La nominada a mejor actriz de reparto Teyana Taylor tampoco decepcionó. Lució un vestido negro de alta costura de Chanel con brillos. Aunque no llevaba plumas, los flecos del diseño aportan movimiento y dinamismo a su silueta.

Alta costura en clave vintage

La ganadora del Oscar a mejor actriz, Jessie Buckley, impactó en la alfombra roja con un vestido bicolor de Chanel en rojo y rosa, con escote bardot y falda plisada. El estilismo evocó directamente el icónico look que lució Grace Kelly en la ceremonia de los Oscar de 1956.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Jessie Buckley. AFP

La joven actriz Mckenna Grace, de 19 años, también apostó por una referencia histórica: llevó un vestido rosa de Vera Wang con escote redondo y falda voluminosa inspirado en el diseño que usó Gwyneth Paltrow en los Oscar de 1999.

Sastrería masculina con personalidad

En las alfombras rojas masculinas, la sastrería suele dominar. Sin embargo, algunos invitados se animaron a reinterpretar el clásico traje con propuestas más arriesgadas.

El cantante Shaboozey fue uno de ellos. Eligió un conjunto del diseñador mexicano Patricio Campillo: un frac clásico reversionado con cummerbund (faja) y camisa blanca. El look se completó con joyas aplicadas en el blazer.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Pedro Pascal. AFP

Pedro Pascal también se ubicó entre los favoritos de la noche. El actor apareció con una camisa blanca adornada con una flor de plumas y pantalones negros de Chanel.

Por su parte, Damson Idris optó por un traje de Prada compuesto por un abrigo de satén azul marino combinado con un chaleco negro y pantalones a rayas.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – MARCH 15: Law Roach. AFP

Otro de los asistentes que deslumbró fue el estilista Law Roach, quien llevó un traje de Alexander McQueen de brocado negro y dorado con una chaqueta larga que incluía un detalle barroco en uno de los laterales.