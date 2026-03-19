Trama patagónica: Cholinas y el arte de tejer a mano que vuelve con fuerza

En tiempos donde la moda parece moverse al ritmo vertiginoso de las tendencias, hay marcas que eligen otro camino: el de la pausa, el oficio y la autenticidad. Desde la Patagonia, Cholinas recupera el valor del tiempo y de lo hecho a mano a través de prendas tejidas artesanalmente que combinan tradición, naturaleza y diseño contemporáneo.

Fundada hace más de 15 años en Neuquén por la diseñadora Silvina Gonzalez, la marca nació como un homenaje íntimo y familiar. Su nombre surge de la unión de Chola y Lina, las abuelas de la creadora, y simboliza el legado de aquellas generaciones que transmitieron el amor por el trabajo manual, las agujas y ese vínculo profundo entre hogar, oficio y familia.

El tiempo como materia prima

En Cholinas cada prenda cuenta una historia. Sweaters, ponchos, ruanas, chalecos y babuchas se tejen uno a uno con paciencia y dedicación, priorizando procesos artesanales y fibras naturales de alta calidad.

La marca trabaja con lana de oveja merino y lino de algodón, materiales que aportan una estética natural que atraviesa temporadas.

Más que seguir tendencias pasajeras, Cholinas apuesta por una elegancia simple y atemporal. Su filosofía se apoya en la moda consciente y sustentable, con producciones cuidadas y piezas exclusivas que respetan el oficio artesanal y el ritmo propio de cada proceso.

Inspiración patagónica

El paisaje del sur argentino es el gran punto de partida creativo. Los campos abiertos, montañas, ríos y lagos de la Patagonia inspiran una estética que transmite calma, autenticidad y conexión con la naturaleza.

Esa impronta se refleja especialmente en “Raíces”, la colección otoño-invierno 2026, donde la paleta cromática recorre tonos crudos y gamas de marrones, con foco en los colores del paisaje natural y de los animales que habitan en él.

La propuesta invita a redescubrir el lujo de lo simple y lo esencial: prendas pensadas para durar, confeccionadas con paciencia y respeto por el proceso.

Moda con identidad

En un universo dominado por la producción masiva, Cholinas propone otra forma de vestir: más lenta, más consciente y conectada con el origen.

Cada pieza es única, tejida a mano y pensada para acompañar la vida cotidiana con comodidad, funcionalidad y carácter. Porque, para la marca, el verdadero lujo no está en lo ostentoso sino en aquello que conserva identidad, dedicación y tiempo.

Y en ese gesto silencioso de las agujas trabajando, se mantiene vivo un legado que atraviesa generaciones y que encuentra en la Patagonia su hogar.

CRÉDITOS :

PRODUCCIÓN Y ESTILISMO: Los García

PH: Juan Jauregui

MODELO: Sofia Seijas

PELO: Vanesa Leites

MAKEUP: Celeste Zabala

AGRADECIMIENTOS: Ministerio de Turismo de Neuquén, Cecilia Gasparri