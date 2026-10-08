Sofía Calzetti presenta «Primera», su nueva colección inspirada en pioneras del deporte argentino

Sofía Calzetti encontró en cuatro grandes pioneras del deporte argentino el punto de partida para Primera, la nueva colección de Zettia. Elba Selva, Mary Terán de Weiss, Noemí Simonetto y Jeanette Campbell son las mujeres que inspiraron una propuesta que cruza códigos retro-deportivos con una estética urbana y minimalista. En esta charla, habla de diseño, maternidad y de la importancia de confiar en una misma.

-¿Cómo nació Primera y qué te llevó a elegir a las pioneras del deporte argentino?

Nació como una evolución natural de nuestro recorrido creativo. En la temporada anterior, con Origen, miramos hacia la herencia italiana y nuestras raíces. Esta vez quisimos mirar hacia adelante y encontramos a mujeres que fueron pioneras en el deporte argentino. Cada una, desde un contexto diferente, se animó a desafiar lo establecido.

-¿Qué fue lo que más te sorprendió de sus historias?

Cada una me impactó por cómo, desde contextos muy distintos, se animaron a ser primeras: a desafiar lo establecido, competir con dignidad y demostrar que el deporte también podía ser un espacio de conquista femenina. Esa diversidad de caminos es lo que hace que Primera sea un homenaje vivo: no hay una sola manera de liderar, pero sí un mismo coraje que nos conecta.

-La colección parte de una frase: “Ser primera no significa llegar antes, sino animarse a empezar”. ¿Qué significa para vos?

Tiene que ver con la valentía de priorizarse y animarse a dar ese primer paso. Es reconocer que tu voz, tu cuerpo y tu historia merece ocupar un lugar y llevarlo a la práctica. Con el tiempo, romper barreras se convierte casi en una forma de avanzar y ser pionera en tu propia historia.

-¿Recordás un momento de tu carrera en el que hayas tenido que dar ese primer paso?

Cuando decidí lanzar Zettia. No tenía todas las certezas ni un camino trazado. Era simplemente una convicción: que había espacio para una marca que uniera lo deportivo con lo consciente, lo cómodo con lo elegante. Animarme fue un acto de confianza en mí misma y en la visión que quería compartir.

-¿Cómo llevaste las historias de estas mujeres al lenguaje de la moda?

Fue un desafío hermoso: traducir valores y gestos deportivos en texturas, cortes y símbolos. Las faldas evocan la elegancia del tenis clásico y son un guiño a Mary Terán de Weiss. Los vestidos halter y los shorts reinterpretados transmiten libertad de movimiento, como la que defendió Elba Selva. También quisimos alejarnos de una paleta deportiva tradicional. Trabajamos con membrillo, rosa cuarzo, glaciar y tanino, colores que aportan fuerza, frescura y profundidad.

-El rosa aparece como símbolo de fuerza y respeto propio. ¿Qué representa para vos?

La capacidad de ser suave y firme a la vez. Es el color de la disciplina consciente, de la mujer que se escucha, se cuida y se honra. La verdadera fortaleza no necesita rigidez, sino autenticidad.

-¿Qué cambió en tu manera de mirar tu carrera desde que sos mamá?

La maternidad cambió muchísimo mi manera de organizarme y de valorar mi tiempo. Hoy soy más consciente de dónde pongo mi energía y trato de encontrar un equilibrio entre estar presente para Olivia y seguir construyendo mis proyectos. No siempre es fácil. Hubo muchas veces en las que tuve que dejarla para trabajar, con culpa y el corazón partido. Pero la maternidad no hizo que dejara de lado mis sueños; al contrario, me dio más motivos para crecer.

-¿Cómo se acompañan con el Kun en sus proyectos?

Las decisiones más importantes del negocio siempre las hablo con él. Valoro muchísimo su experiencia y su mirada. Me aconseja y me ayuda a ver cosas que quizás yo, estando tan metida en el día a día, no veo. Y es algo mutuo: él también me hace parte de sus proyectos y muchas veces me pide mi opinión. De su carrera admiro especialmente la disciplina y la capacidad desacrificio.

-Si pensás en tu próximo comienzo, ¿qué te gustaría animarte a hacer?

Creo que tiene que ver con animarme a confiar más en mí. A veces pienso demasiado las cosas, dudo o busco validación afuera antes de avanzar. Me gustaría escuchar más mi intuición, tomar decisiones con seguridad y explorar nuevos caminos sin necesitar tener todo resuelto. Elegirme un poco más y confiar en que también voy a ir encontrando el camino mientras lo recorro.