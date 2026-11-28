“Este aparato permite mantener al paciente con vida hasta que el cuadro remita”. El cirujano cardiovascular de Neuquén, Fernando Barbosa, destacó que la Clínica Pasteur es el único centro del país, junto a Buenos Aires, que cuenta con un equipo portátil ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea). Este aparato brinda soporte vital que reemplaza temporalmente la función del corazón, los pulmones -o ambos- cuando fallan gravemente.

“Trabajamos con ECMO desde hace más de ocho años con un equipo fijo y un grupo multidisciplinario de profesionales. Lo hemos empleado en más de 30 casos”, resumió Barbosa, jefe de Cirugía Cardivascular de la Clínica Pasteur y del Hospital Castro Rendón, en Neuquén, y aclaró que “el aparato funciona como soporte ante fallas respiratorias o cardíacas”.

Este año, la clínica adquirió un ECMO móvil que se dispone en “muy pocos lugares en Argentina”: “Somos los primeros, junto a Capital Federal y Santa Fe, con capacidad para trasladar a estos pacientes con fallas respiratorias o cardíacas de una institución a otra vía aérea o por ambulancia”. “Una vez que conectás al paciente al aparato -acotó-, su problema de no tener oxígeno en sangre está resuelto y puede ser trasladado”.

Hasta ahora, solo dos centros podían realizar traslados: el hospital José María Cullen de Santa Fe y el Hospital Italiano en Buenos Aires. “Ya hemos trasladado a varias pacientes en avión que requerían trasplantes”, mencionó.

El ECMO portátil de Neuquén. Foto: gentileza

Respecto al uso del ECMO, Barbosa puso como ejemplo el hantavirus, una enfermedad transmitida por el ratón colilargo que puede provocar cuadros graves en humanos, principalmente el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. “El hantavirus afecta la parte respiratoria y hay pacientes que mueren por esta enfermedad. El ECMO tiene probada eficiencia en esas patologías ya que sostiene la función respiratoria hasta que se resuelve el cuadro inflamatorio del pulmón”, especificó.

El médico recordó también que durante la pandemia, “la patología viral del Covid tenía un proceso evolutivo severo, en algunos casos, que duraba 10 o 15 días. En ese tiempo, el ECMO permitía dar soporte y cuando pasaba el proceso inflamatorio, ventilabas al paciente y le sacabas el apoyo del equipo”.

En esos casos, aclaró, la conexión a un respirador no alcanza ya que si bien envía oxígeno al pulmón, éste no puede pasarlo a la sangre al estar inflamado y el paciente puede morir por hipoxia. Ese trabajo lo hace el ECMO.

Barbosa puso como ejemplo un infarto masivo y un corazón que deja de funcionar: “Lo que se necesita es que este aparato haga las veces de corazón o de pulmón hasta tanto el paciente se recupere, reciba una cirugía o un trasplante”. Fue contundente al expresar que “el ECMO hace que el paciente no se muera. Ante un caso de asma fatal o una neumonía severa en la que pulmón no funciona, lográs mantener a esa persona viva hasta que cuadro se resuelva».

El ECMO portátil de Neuquén. Foto: gentileza

En esta ocasión, Barbosa, junto a Lucio Espinosa, Claudio Moyano, Diego Colichelli y Guido Rovera, brindó una capacitación en la Municipalidad de San Martín de los Andes y este sábado, se repetirá en el Colegio Médico de Bariloche. “Está destinada al personal del área médica para explicar qué es, cómo funciona y cómo se coloca. Un cardiólogo se refiere a la falla cardíaca y otro especialista, a la falla respiratoria”, manifestó.

¿Por qué el foco en la región andina? Por los casos de hantavirus. “Hay pacientes con fallas respiratorias y estados graves y este aparato permite mantenerlos con vida hasta que el cuadro respiratorio se resuelva. Si nos piden asistencia, venimos con el aparato. Ya hicimos una simulación con el gobierno de Neuquén”, concluyó.