El Albinegro saldrá a la cancha este domingo ante una multitud en La Visera de Cemento. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti tiene este domingo una gran oportunidad de volver a clasificarse a una final por el ansiado ascenso a la Primera Nacional. Desde las 17, recibe a Sarmiento de La Banda en La Visera de Cemento, por la semifinal de vuelta de la Reválida del Federal A. El árbitro será el bahiense Fernando Marcos.

La ida, disputada en Santiago del Estero, terminó 0 a 0 y el Albinegro cuenta con ventaja deportiva, por lo que un triunfo o una nueva igualdad lo depositarán en la serie decisiva. El equipo de Fabián Enríquez buscará aprovechar la localía para dar un paso más hacia el objetivo, después de no haber podido concretar su primera oportunidad de ascenso al caer frente a San Martín de Formosa en la final disputada en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco.

A diferencia de aquella definición, la final de la Reválida se jugará a doble partido. En caso de avanzar, Cipo tendrá la posibilidad de definir nuevamente en La Visera, aunque ya sin ventaja deportiva. Un escenario que alimenta la ilusión de los hinchas albinegros.

Se espera un gran marco de público para acompañar al equipo y, en esta ocasión, también habrá una propuesta especial para vivir la previa. El Parque Rosauer será escenario de un fan fest desde las 11, con actividades para que los simpatizantes se reúnan antes de trasladarse al estadio.

Cipo y Sarmiento ultiman detalles

En cuanto al equipo, el entrenador Fabián Enríquez continuaría con la línea de cinco defensores, con tres centrales y los laterales bien abiertos. El esquema le dio buenos resultados en los últimos encuentros y también durante distintos pasajes de la temporada. Una de las novedades podría ser el ingreso de Gonzalo Lucero, quien se perdió la serie de cuartos de final ante Juventud Antoniana por una lesión en el gemelo y sumó minutos en el segundo tiempo del partido de ida.

En el conjunto santiagueño, en tanto, podría regresar su capitán y una de sus principales figuras: Israel Roldán. El volante salió lesionado durante los primeros minutos del encuentro en La Banda, pero los estudios determinaron que sufrió una distensión muscular y estaría en condiciones de jugar la revancha.

Cipolletti llega respaldado por sus números en condición de local. Acompañado por su gente, demostró ser un equipo sólido y confiable en La Visera: perdió apenas un partido en el año y ganó sus últimas cuatro presentaciones, con un saldo de 11 goles a favor y apenas uno en contra. Ahora buscará prolongar esa racha para meterse nuevamente en la pelea por el ascenso.

La otra semifinal se disputará este domingo desde las 20, cuando Olimpo reciba a Douglas Haig en el estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca. El encuentro de ida terminó 2 a 2 y el Aurinegro, que también cuenta con ventaja deportiva, avanzará a la final si gana o vuelve a empatar. El árbitro será el cordobés Matías Billone Carpio, quien este año dirigió la final por el primer ascenso entre Cipolletti y San Martín de Formosa.

Formaciones, hora y dónde verlo

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristián González, Victor Manchafico; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero, Nehuén García; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Sarmiento de La Banda: Juan Mendonca; Cristian Díaz, Carlos Núñez, Marcos Sánchez, Axel Ochoa; Nicolás Juárez, Maximiliano Arriola, Israel Roldán, Ramiro Véliz; Luis Perrone y Enzo Gutiérrez. DT: Julio Díaz.

Hora: 17.

Árbitro: Fernando Marcos.

Estadio: La Visera de Cemento.

Streaming: LPF Play (suscripción de $15.000).