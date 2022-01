Muerte en una comisaría de Bariloche: es clave el informe de la autopsia

Fabián Eduardo Gallardo entró la mañana del lunes a la comisaría Segunda de Bariloche, que está ubicada en el Centro Cívico. Personal policial lo arrestó sospechado de haber participado en el hurto de un celular. Alrededor del mediodía, el joven apareció muerto en el calabozo de esa unidad policial por causas que se investigan.

El fiscal de turno en la feria Guillermo Lista dirige por estas horas la investigación de la muerte de Gallardo, que tenía 27 años y domicilio en esta ciudad.

Ayer se hizo la autopsia al cuerpo del joven tal como lo había pedido el fiscal. Sin embargo, Lista no recibió todavía el informe de la médica forense. “El informe del cuerpo médico forense no lo tengo aún”, explicó ayer por la tarde el funcionario judicial.

“La médica forense necesitaba ahondar en su análisis y me dijo que para mañana (por hoy) lo tenía. Una vez que tengamos el informe en nuestras manos vamos a poder hablar con más claridad”, comunicó.

Es que todavía no se sabe cuál fue la causa de la muerte del joven. La hipótesis preliminar que Lista reveló apunta a que Gallardo resolvió presuntamente quitarse la vida mientras estaba arrestado en el calabozo. Pero falta el informe de la autopsia para corroborar que no haya alguna intervención de terceros.

El jefe de la Unidad Regional Tercera, comisario Elio Tapia, informó ayer a RÍO NEGRO que el calabozo de la comisaría Segunda no estaba clausurado. “Estuvo resguardado el lunes hasta que trabajó el forense y Criminalística de la Policía Federal, después se liberó”, explicó.

“Está investigando la justicia, junto a la fuerza federal. De parte de la Policía de Río Negro se brindó todo lo que pidió el fiscal”, aseguró Tapia.

Lista sostuvo que había convocado a personal del área científica de la Policía Federal para que haga las peritaciones y las diligencias porque el hecho ocurrió en una dependencia de la Policía de Río Negro. Los peritos de esa fuerza trabajaron en la recolección de información e indicios en el calabozo, donde sucedió la muerte del joven.

La víctima, años atrás, cuando tenía 15, había sido uno de los adolescentes heridos en el contexto de la represión policial de junio de 2010 y fue testigo del caso. En esa ocasión murió Diego Bonefoi en un hecho de gatillo fácil por el cual hay un policía que cumple condena y posteriomente murieron Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, donde también hay uniformados y exjefes policiales condenados pero el fallo no está firme y permanecen en libertad.

Secuestro



También, requirió el secuestro de las grabaciones de las cámaras que funcionan en la comisaría Segunda para analizarlas. La expectativa es que las filmaciones aporten datos para determinar cómo ocurrió el deceso.

El fiscal relató que el joven había sido arrestado el lunes por la mañana sospechado de haber cometido un ilícito en la zona del centro de la ciudad. El muchacho fue alojado en el calabozo donde había otro detenido vinculado a una causa por violencia de género. Al mediodía quedó solo en el calabozo y, según la información preliminar, resolvió supuestamente quitarse la vida con una frazada.

Los policías que estaban a cargo de la seguridad del calabozo no advirtieron los movimientos de Gallardo, que aprovechó esos minutos en los que quedó solo.

El fiscal dijo que el hecho ocurrió al mediodía del lunes. Aseveró que los policías intentaron reanimarlo, pero no lo lograron. Minutos después, personal médico llegó a la comisaría y a pesar de los esfuerzos no pudieron salvarle la vida.

El protocolo indica que antes de alojar a una persona en el calabozo, el personal debe retirarle cualquier elemento riesgoso para la integridad del detenido.