Investigan la muerte de un joven en el calabozo de una comisaría de Bariloche

El fiscal Guillermo Lista investiga la muerte de un joven que ocurrió este lunes en el calabozo de la comisaría Segunda, que está ubicada en el Centro Cívico de Bariloche. La persona fue identificada como Fabián Eduardo Gallardo, quien tenía 27 años.

Lista informó que convocó a personal del área científica de la Policía Federal para que lleve adelante las peritaciones y las diligencias porque el hecho ocurrió en una dependencia de la Policía de Río Negro.

Contó que el joven había sido arrestado este lunes por la mañana, sospechado de haber cometido un ilícito en la zona del centro de la ciudad. El muchacho fue alojado en el calabozo donde había otro detenido. Al mediodía quedó solo en el calabozo y según la información preliminar resolvió quitarse la vida con una frazada.

Los policías que estaban a cargo de la seguridad del calabozo no advirtieron supuestamente los movimientos de Gallardo. El fiscal dijo que el hecho ocurrió al mediodía. Aseveró que los policías intentaron reanimarlo, pero no lo lograron. Minutos después, personal médico llegó a la comisaría y a pesar de los esfuerzos no pudieron salvarle la vida.

Lista comunicó que ya había ordenado el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaría y las que están ubicadas en la zona del calabozo. También de documentación.

Dijo que los policías de la Federal hicieron las primeras pericias en el calabozo y que se dispuso la autopsia que se hará este martes para establecer la causa del deceso.