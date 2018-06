Llegaron las remeras del Huevo pero el frío congela el entusiasmo

Según contaron los comerciantes cuando compraron la mercadería el equipo nacional aún no estaba confirmado por eso apostaron a seguro: la mayoría de la pilcha lleva estampado el 10 de Lionel Messi en la espalda. Con la lista del DT Jorge Sampaoli se amplió la oferta.

“Nos pedían la del Huevo y también la de Cristian Pavón (el jugador de Boca). Vamos a ver ahora si repuntan un poco las ventas porque notamos que no hay mucho movimiento”, explicó uno los vendedores callejeros consultados.

Se pueden conseguir banderitas (para el auto) desde los 60 pesos. Una bandera grande, de esas para colgar o envolverse en los partidos, cuesta entre 80 y 100 pesos. Las remeras, según el talle, se venden entre 300 y 450 pesos.

Carlos, uno los vendedores, coincidió que las ventas no vienen bien pero aseguró que se vende más la remera alternativa, la que es de color negro, que la blanca y celeste tradicional. Él también apostó fuerte: “Me la jugué y compre como 50 camperones. Espero que el frío y las gambetas de Lio me de una mano porque no venimos bien”, cerró entre risas.