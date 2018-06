Sampaoli analiza cambios en la Selección para enfrentar a Croacia

El motor de Argentina es Lionel Messi, qué duda cabe, aunque ante los islandés haya fallado como pocas veces. El problema es que el resto de sus componentes no ayudaron. Es decir que el sistema empleado por Jorge Sampaoli no cumplió su cometido. El DT diseñó el plan ante un equipo cuyo fuerte es defenderse y contraatacar cuando se puede. La idea, bien explicada por el técnico en la previa, pasaba por perforar por los costados ese bloque granítico que Islandia ubica al borde de su propia área y que como pudo observarse, no tuvo prácticamente fisuras. Y después, claro, si todo esto no funcionaba, estaba el plan de siempre, ese que los técnicos no se atreven a confesar pero que saben que es parte fundamental del todo: que lo resuelva Messi. Que ese armado no funcionó, se evidenció a lo largo de 90 tediosos minutos en los que Argentina tuvo siempre la pelota pero no pudo utilizarla nunca dentro del área rival. Hubo muchas averías en las distintas piezas que usó Sampaoli y es por eso que para el duelo crucial del jueves a las 15 ante Croacia, el técnico planea cambio de nombres y también de sistema. Argentina aún no salió de la etapa de experimentación y el Mundial ya empezó. Sampaoli tiene la responsabilidad de acertar contra Croacia la elección de los mejores intérpretes para intentar ganar su primer encuentro. Si el entrenador es lógico, la primera pieza de recambio es la de Lucas Biglia. Éver Banega lo reemplazó ante Islandia pero el DT vive de sorpresa en sorpresa. Entonces, no debe descartarse a Giovani Lo Celso, quien de insinuarse como titular pasó a no serlo y a ni siquiera entrar en el segundo tiempo ante Islandia. El entrenador esperaba otra proyección del Toto Salvio en el debut y es aquí donde aparece una nueva posibilidad de cambio. Gabriel Mercado se quedó afuera, pero para jugar ante Croacia, su nombre ya suena fuerte. ¿Podría ser el tiempo también de Marcos Acuña? La actuación de Di María en el debut fue con aplazo y el Huevo es una opción factible para el técnico. De todas maneras, los buenos minutos que tuvo Cristian Pavón lo empujan a la titularidad por el Fideo. El zapalino aparece más como primera opción de recambio ante el conjunto europeo, incluso si durante el juego el DT decide ubicar a Pavón sobre la derecha del ataque argentino. Resta saber qué pasará con Marcos Rojo, quien tuvo muchos problemas de timming en el estreno a pesar de la modesta categoría de los delanteros islandeses. Federico Fazio podría ser su reemplazante. El próximo obstáculo es Croacia, con una geografía futbolística mucho menos escarpada que la islandesa, pero más hostil en el juego. Los albirrojos (vencieron 2-0 a Nigeria en el debut) están primeros en el Grupo D y le disputarán a Argentina la posesión de la pelota permanentemente. Si se la ganan, lo peligroso será quedarse sin nada, esperando solamente que vuelva a encenderse Messi. Demasiado arriesgado después de comprobar que el ídolo celestial, siempre intocable, puede cambiar a veces a modo terrenal.

Los candidatos

a jugar ante Croacia

Quizás sea el nombre más pedido después de reafirmar su valía con sólo 20’ ante Islandia. Por Di María, Sampa pondría a Cristian Pavón.

Biglia fue el más resistido por los hinchas en el debut. Banega podría ir de entrada, aunque el favorito de la gente es Giovanni Lo Celso.

Eduardo Salvio no cumplió lo que Sampaoli esperaba de él. El DT volvería a pensar en un jugador que conoce el puesto como Gabriel Mercado.

El técnico insiste en encontrarle un lugar en el equipo a Rojo, habitual lateral izquierdo. La zaga no le sienta bien y en su lugar ingresaría Federico Fazio.

Un día del padre

en Bronnitsy

Las familias de la mayoría de los futbolistas del seleccionado, se acercaron a la concentración argentina para celebrar junto a ellos el día del padre. La sorpresa no fue únicamente para los jugadores. Jorge Sampaoli recibió a su hijo y el ayudante Sebastián Beccacece a su familia.

Luego de empatar ante Islandia (1-1) en el debut del Mundial, el seleccionado argentino volvió ayer a los trabajos. El DT Jorge Sampaoli dispuso acción para los futbolistas que no fueron titulares. Luego de una entrada en calor, en entrenador armó dos equipos. En uno de ellos agrupó a Higuaín, Mercado, Dybala y Enzo Pérez y por el otro lado a Pavón, Lo Celso, el Huevo Acuña y Ansaldi, más Armani, Fazio y Banega en posiciones variables.

A pesar de la decepción del debut, se vio motivados a todos los integrantes del plantel, principalmente al cuerpo técnico quien arengó permanentemente a los jugadores.

La selección se entrenará hoy a las 18 donde el DT comenzará de vislumbrar los once para jugar ante Croacia. Los últimos 15 minutos de la práctica serán abiertos para la prensa. Luego, dos jugadores brindarán una conferencia de prensa.

“No tener una jugada preparada, jugar con centros a cabecear sabiendo que los futbolistas de Islandia miden 1,90, es una vergüenza”.

Maradona fue muy crítico con Sampaoli, el entrenador del selecionado.

Mourinho y una particular definición sobre Argentina centrada en Willy.

“Yo o Caballero en el arco, hubiera sido exactamente lo mismo, porque Islandia llegó una vez y convirtió un gol”.

“El primer partido es muy difícil, pero lo que me preocupa es no saber lo que el equipo puede llegar a dar. Hay material para ilusionarnos”.

Hernán Crespo habló de la selección tras el pobre debut ante Islandia.

Mario sepúlveda

Jugador de básquet

la opinión zonal

Me cuesta leer críticas o escuchar algunas cosas.

Salvando la distancias que hay con el fútbol, y con estos jugadores, uno conoce la vida del deportista desde adentro. Se los critica sin tener en cuenta la tarea del equipo rival. Me pareció que Islandia defensivamente hizo el trabajo de su vida. Cuando les quedó una, la metieron.

Y después, el proceso. En AFA hay falta de proyectos en cuando a continuidad, a respetar jugadores y entrenadores a lo largo del tiempo. Nos descargamos con todos, incluso con Messi, pero empieza el Mundial y queremos tener confianza de golpe.

Respecto del torneo, se puede observar el caso de Alemania. Es más que México, pero puede perder como pasó e igual podría ser campeón.

En cuanto a la lista de 23, hay que estar a muerte con esos jugadores y de esos ver quién tiene que jugar. No tiene sentido discutir al entrenador que es el que sabe y por algo está ahí.

No tengo lectura de juego como para saber qué cambios hacer. Noto que Argentina intenta defenderse teniendo la pelota y después buscar espacios. Creo que cuanto más tengas la pelota el rival te puede dañar menos. Pero veo que esperamos detalles individuales, como el gol de Agüero, que aparezca Messi o algún cabezazo de Otamendi.

El equipo sale jugando desde el fondo y necesita que el rival salga un poco. Pero salvo cuando le toque jugar con alguno de los grandes, el trámite será ese. Vi otros partidos y los equipos se atacan más.

El rival también juega, sea quien sea. Uno siempre espera ganarle a Islandia desde el desconocimiento, pero cuando lo ves en la cancha entendés la dificultad. Nos quedamos con el sabor de la derrota, pero no es tan así porque no se perdió.

Va a ser clave ganarle a Croacia, que demostró que tiene armas. Habrá que ver como toma el grupo el hecho de no haber jugado bien y no ganar. Es tan corto el Mundial que no tenés tiempo de frustrarte. Hay que crecer sobre los errores.

Redacción central