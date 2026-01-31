Amnistía en Venezuela: familiares de los argentinos presos dicen ser «cautelosos» y exigen su liberación 

Los familiares de los argentinos detenidos en Venezuela reaccionaron con escepticismo ante el anuncio de una amnistía general realizado por la presidenta de ese país, Delcy Rodríguez. Reunidos este sábado en el Centro venezolano-argentino de Villa Crespo, las familias de Nahuel Gallo y Germán Giuliani exigieron que las promesas se traduzcan en liberaciones efectivas y rápidas.

Según trascendió, el reclamo fue encabezado por María Gómez, esposa del gendarme Gallo, y Virginia Rivero, pareja del abogado Giuliani. Ambas coincidieron en mantener la guardia alta debido a los antecedentes de incumplimiento del régimen chavista.

«Ilusionada pero cautelosa» En diálogo con la periodista Carolina Amoroso, María Gómez expresó las dudas que rodean al anuncio oficial: «Es algo por lo que hemos venido luchando y aplaudo todo lo que tenga como consecuencia la libertad de todos los presos políticos, pero yo me manejo con muchísima cautela».

Gómez recordó la frustración sufrida tras el anuncio del 8 de enero, que no derivó en la liberación de su esposo. «El caso de Nahuel es superdelicado. Hoy se cumplen 419 días en desaparición forzada. Mi mamá volvió a preguntar por él en el Rodeo I para tratar de ingresar algo de higiene personal y se lo volvieron a negar», denunció ante Carolina Amoroso.

Pedido al Canciller y preocupación por la salud Por su parte, la familia de Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025, sumó su preocupación por el estado físico de los reclusos. «Nos han dicho que no nos asustemos cuando los veamos porque están muy flacos, que los tuvieron sin comer», alertó Vanessa Giuliani, hermana del abogado.

Los familiares hicieron un llamado directo al canciller argentino, Pablo Quirno, para que el tema sea prioridad en la agenda diplomática y se presione para que el proceso no se dilate. «Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando», sentenció Virginia Rivero.

Por N.A