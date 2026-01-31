La embajadora Laura Dogu llega a Caracas para relanzar las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela

Una nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela llega este sábado a Caracas con el objetivo de continuar las negociaciones a un mes de la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos refuerza su misión diplomática en Venezuela

Se trata de la embajadora Laura Dogu, quien fue designada por el presidente Donald Trump el 22 de enero pasado al frente de la Unidad de Asuntos de Venezuela y mantendrá reuniones con trabajadores del sector público y privado, para promover un plan de tres fases, según informó DW.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había informado que la primera etapa consistirá en la estabilización del país sudamericano; en la segunda habría recuperación, al tiempo que en la tercera y última se hará foco en la transición democrática.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una amnistía general para todos los presos políticos, que incluirá el cierre del emblemático centro de detención del chavismo, El Helicoide.

“Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, afirmó Rodríguez al anunciar la medida en un discurso.

NA