Trump rompe el silencio tras el Super Bowl: el feroz ataque a Bad Bunny que sacude las redes

El descargo no se hizo esperar. Apenas se apagaron las luces del Allegiant Stadium, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para lanzar una ofensiva frontal contra el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.

En un giro irónico, el mandatario Donald Trump —que durante semanas lideró una campaña para que sus seguidores no sintonizaran el evento— confirmó con sus críticas que él mismo estuvo entre la audiencia masiva. «Absolutamente terrible«, sentenció el republicano sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny, encendiendo una nueva mecha en la guerra cultural que divide al país.

«Nadie entiende una palabra»: la dura crítica de Donal Trump a la identidad latina tras el show de Bad Bunny

Trump no ahorró calificativos para desmerecer la actuación de 13 minutos de Bad Bunny, que estuvo cargada de simbolismo puertorriqueño y un mensaje de unidad continental. Para el presidente, el despliegue artístico fue una «bofetada» a la nación.

«Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante«, disparó el mandatario, haciendo especial énfasis en que el contenido no representaba, según su visión, los estándares de excelencia de los Estados Unidos.

El descargo de Donald Trump tras el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.-

El ataque no se limitó al artista; Trump también arremetió contra la NFL por la elección del «Conejo Malo» y aprovechó para burlarse de los medios de comunicación, asegurando que los «Fake News» elogiarán el show por no entender «lo que sucede en el mundo real«.

Trump rompe el silencio tras el Super Bowl: el boicot fallido y la contrapropuesta de Kid Rock

La previa del Super Bowl LX estuvo marcada por el llamado del movimiento MAGA a sintonizar un «Intermedio Exclusivamente Estadounidense«. Esta alternativa, promocionada por la organización Turning Point, contaba con figuras como Kid Rock y artistas de la escena country.

Sin embargo, el impacto global de la «odisea puertorriqueña» de Bad Bunny parece haber eclipsado el intento de boicot oficialista. La contradicción de Trump al comentar el show minuto a minuto dejó en evidencia que la relevancia cultural del artista fue imposible de ignorar, incluso para sus mayores detractores.

Trump rompe el silencio tras el Super Bowl: una batalla con Bad Bunny que nació en los Grammy

La tensión entre ambos no es nueva. Bad Bunny ha sido una de las voces más críticas contra las políticas migratorias de la actual administración. Desde su famoso grito de «Fuera ICE» en los Grammy hasta su decisión de no realizar una gira completa por EE.UU. para proteger a sus fans de posibles redadas, el cantante ha marcado una línea clara.

Anoche, sobre el escenario más grande del mundo, esa rivalidad alcanzó su punto máximo ante cientos de millones de espectadores.