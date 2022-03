Biden advierte a Putin que «no se le ocurra avanzar» sobre territorio de la OTAN

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió hoy al mandatario ruso, Vladimir Putin, que «no se le ocurra avanzar» sobre territorio de la OTAN, al dar un discurso en Varsovia en el cierre de una visita de dos días a Polonia, vecino de Ucrania que recibió a millones de refugiados por la guerra en ese país.

A la vez, Biden reiteró que su país no se involucrará directamente en el conflicto, ya que Ucrania no pertenece a la Alianza Atlántica: «Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para involucrarse en un conflicto con las fuerzas rusas. Las fuerzas estadounidenses están aquí para defender a los aliados de la OTAN«.

Al menos cinco heridos en dos ataques en Lviv

La ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania y relativamente libre de los combates hasta ahora, sufrió hoy dos ataques rusos que dejaron al menos cinco heridos, dijo el gobernador de la región, Maxime Kozytsky, en Telegram.

Los ataques alcanzaron un barrio oriental de la ciudad, Lytchakivsky, sin que se supiera exactamente qué tipo de edificio o infraestructura había sido alcanzado. Periodistas de la AFP observaron humo negro y llamas que se elevaban sobre este barrio.

El alcalde de Lviv, Andri Sadovi, había informado previamente sobre un ataque en las inmediaciones de la ciudad en su cuenta de Telegram y pidió a la población que se quede en sus refugios, informó Europa Press. Koziysky habló sobre «tres potentes explosiones cerca de la ciudad», en un mensaje en su canal de la plataforma de mensajería.

Se trata de los primeros ataques contra la urbe desde el ocurrido el 18 de marzo contra una planta de reparación de aviones en el que resultó herida un persona, en un bombardeo poco habitual para Rusia, que suele concentrar en el este del país.

Las autoridades instaron a la población a no publicar videos o fotos de lo ocurrido con un mensaje en el que subrayaron que «la Inteligencia rusa recibe el 90% de su información de las redes sociales».

Lviv está ubicada a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia, país al que ayer arribó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras su viaje a Bruselas para participar de una cumbre de la OTAN y otra de la Unión Europea esta semana.

En Polonia se reunió con refugiados ucranianos, ministros de ese país y soldados estadounidenses destinados en la frontera polaca, cerca de Ucrania.

Agencia Télam.