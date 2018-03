Como en la Guerra Fría: Londres y Moscú en crisis por caso de espionaje

La primera ministra británica Theresa May anunció ayer la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la suspensión de contactos bilaterales con Moscú en respuesta al atentado contra un exespía ruso, perpetrado en suelo inglés y con armas químicas.

Rusia “es culpable” del atentado, dijo May en el Parlamento tras cumplirse el ultimátum que Londres había dado a Moscú para explicarse y antes de anunciar la expulsión de “23 diplomáticos rusos identificados como agentes de inteligencia no declarados”, que tienen una semana para irse.

La primera ministra británica, Theresa May, respondió así al intento de asesinato con un agente nervioso del excoronel Serguéi Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, que se debaten entre la vida y la muerte diez días después del atentado en Salisbury (sudoeste).

Además, May suspendió los contactos bilaterales de alto nivel, incluyendo una visita prevista del ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov y toda representación diplomática británica en el Mundial de fútbol Rusia-2018. “No habrá asistencia de ministros ni de miembros de la familia real al Mundial de Rusia”, afirmó.

May culpó al presidente ruso Vladimir Putin del deterioro de las relaciones. “Muchos de nosotros miramos a la Rusia pos-soviética con esperanza. Queríamos una mejor relación y es trágico que el presidente Putin haya elegido actuar así”, dijo May. La respuesta de Moscú “no tardará”, aseguró el ministerio ruso de Exteriores, calificando las medidas de May de “hostiles”. La expulsión de los diplomáticos “es absolutamente inaceptable e indigna”, añadió la cancillería.

Skripal era coronel del espionaje militar ruso. Pero en 2006 había sido condenado a 13 años de prisión por alta traición a su país por haber realizado actividades de espionaje para los servicios secretos británicos MI6. En 2010 fue puesto en libertad en un intercambio de espías rusos expulsados de Estados Unidos.

La crisis podría agravarse tras la muerte de otro exiliado, Nikolái Glushkov, de 69 años, que fue hallado muerto en su domicilio en New Malden, Londres.

Sólo lo fabrica Rusia

Un científico que reveló el programa ruso de armas químicas, Vil Mirzayanov, que ahora vive en Estados Unidos, dijo que “solamente los rusos” fabricaron el potente agente nervioso “Novichok” usado en el atentado.

“Lo tenían y siguen teniéndolo en secreto”, explicó Mirzayanov, que estima que las dos víctimas principales, padre e hija –hay un policía también hospitalizado– morirán o saldrán muy maltrechos del contacto con esta sustancia. (Ver infografía)