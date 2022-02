Conflicto Rusia-Ucrania, minuto a minuto: gobiernos del mundo discuten sanciones

10:01 | Gobernantes discuten cómo sancionar a Rusia por Ucrania

Gobernantes de todo el mundo, pasado el estupor inicial por la orden del presidente ruso Vladimir Putin de enviar tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania, están concentrados en producir una reacción lo más enérgica posible

Alemania dio el primer paso importante al detener el proceso de certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2, una transacción rentable largamente deseada por Moscú pero que según Estados Unidos profundiza la dependencia europea de la energía rusa.

El resto de la Unión Europea puso algunas de sus cartas sobre la mesa al anunciar sanciones a funcionarios rusos, bancos que financian las fuerzas armadas rusas y limitar el acceso de Moscú a los mercados financieros y de capitales europeos.

Occidente destacó que los avances audaces de Putin en Ucrania violan innumerables acuerdos internacionales, y que al fracasar las palabras de la diplomacia, ha llegado la hora de pasar a la acción.

Las potencias occidentales han resuelto desde hace tiempo que el destino de Ucrania no merece una guerra caliente y el enfrentamiento militar directo con Rusia y la posibilidad de una guerra mundial, por lo que la única opción para concretar su furia son las opciones.

«No hay límites a lo bajo que están dispuestos a caer, no hay mentiras demasiado descaradas, no hay líneas rojas que no estén dispuestos a cruzar»: así resumió la primera ministra lituana Ingrida Simonyte el disgusto que se siente en América del Norte, Europa y las democracias fronterizas con Rusia como Japón y Corea del Sur.

Pero Putin siguió confundiendo al mundo con una estrategia que no deja en claro los alcances de una invasión que provocaría la aplicación de las sanciones más graves.

Rusia dice que envía «fuerzas de paz» al este de Ucrania, pero el comisionado de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, enfatizó que «tropas» rusas se encontraban en territorio soberano ucraniano.

«Yo no diría que es una invasión en toda regla, pero hay tropas rusas en tierra ucraniana», dijo Borrell.

Los sucesos más recientes forzaron al bloque de 27 naciones a declarar el alerta, y los ministros del Exterior de la UE se reunirán en las próximas horas para decidir la magnitud de un conjunto de sanciones iniciales. Éstas incluyen las presentadas previamente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Charles Michel.

Probablemente será mucho menos que el paquete «masivo» que amenazan aplicar la UE y Washington en caso de una invasión militar de territorio nacional controlado por Kiev.

8:31 | Presidente ucraniano se plantea romper relaciones diplomáticas con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, admitió este martes que se plantea romper las relaciones diplomáticas con Rusia en respuesta al reconocimiento por parte de Moscú de las dos regiones separatistas del este del país y llamó a consultas a su encargado de negocios en la capital rusa.

«He recibido una petición del ministerio de Relaciones Exteriores al respecto y estoy estudiando la posibilidad de romper relaciones», dijo Zelenski, acusando a Rusia de continuar su «agresión militar contra Ucrania» con este reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk.

Inmediatamente, Rusia respondió que esta decisión «agravaría las cosas». «Sería una decisión sumamente lamentable que solo agravaría las cosas», dijo el portavoz del Kremlin.





8:22 | Alemania «suspende» autorización para gasoducto Nord Stream 2 por crisis ucraniana

El canciller alemán Olaf Scholz anunció este martes que su gobierno suspendió la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia y Alemania, tras el reconocimiento por parte de Moscú de la independencia de dos repúblicas separatistas prorrusa del este de Ucrania.

«Suena técnico, pero es necesario un paso administrativo y entonces no puede haber certificación del gasoducto, y sin certificación Nord Stream 2 no puede comenzar a operar», dijo Sholz, que afirmó que podría haber «otras sanciones» contra Rusia aunque instó también a esfuerzos diplomáticos para «evitar una catástrofe».

El canciller alemán Olaf Scholz

8:21 | Ucrania llama a consultas a su encargado de negocios en Moscú

Ucrania llamó a «consultas» el martes a su encargado de negocios en Moscú, después de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania, anunciaron fuentes diplomáticas en Kiev.

El más importante representante diplomático ucraniano en Rusia, el «encargado de negocios Vassyl Pokotylo, fue llamado a consultas a Ucrania», dijo el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

8:18 | El Kremlin dice que si Ucrania rompe relaciones con Rusia agravará la situación

El Kremlin afirmó el martes que sigue «abierto» a la vía diplomática y que si Ucrania rompe las relaciones «agravará la situación», al día siguiente del reconocimiento de la independencia de dos regiones separatistas prorrusas.

«Sería una decisión sumamente lamentable que solo agravaría las cosas», dijo el portavoz del Kremlin.

8:14 | Diputados rusos aprueban los acuerdos de Putin con separatistas de Ucrania

Los diputados rusos votaron este martes la ratificación del acuerdo firmado por el presidente Vladimir Putin para defender a las repúblicas separatistas del este de Ucrania, cuya independencia reconoció la víspera.

«El reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y la ratificación de los acuerdos de amistad, cooperación y ayuda deben poner fin al conflicto, a la muerte de nuestros conciudadanos que viven allí», dijo en un comunicado el presidente de la Duma (cámara baja), Viacheslav Volodin.

Los diputados aprobaron los dos textos de manera unánime, con 400 votos a favor en un caso y 399 en el otro, esto último debido a que un diputado no apoyó el botón para votar a tiempo.

Los textos tienen que pasar aún el martes por la cámara alta, el Consejo de la Federación.

Los acuerdos de ayuda entre Rusia y los separatistas ucranianos tendrán una duración de diez años.



8:08 | El Kremlin asegura que Rusia sigue «abierto» a la vía diplomática

El Kremlin dijo esta martes estar «abierto» a la diplomacia con Occidente, al día siguiente de reconocer la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, una decisión denunciada por Kiev y sus aliados occidentales.

«Rusia permanece abierta en todos los niveles a los contactos diplomáticos, a la parte rusa le importa eso», declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayando de todos modos que «los contactos al más alto nivel, incluso los de urgencia, deben ser bien preparados».

7:56 | Erdogan califica de «inaceptable» el reconocimiento de repúblicas separatistas prorrusas

El reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas separatistas prorrusas del este de Ucrania es «inaceptable», estimó este martes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en declaraciones citadas por la agencia oficial Anadolu.

«Consideramos esta decisión como inaceptable. Llamamos a las partes implicadas a demostrar sentido común y a respetar el derecho internacional» declaró el presidente turco, que se encuentra de visita oficial en Senegal.

Turquía, miembro de la OTAN, es considerado un aliado de Ucrania, país al que ha vendido drones militares.

7:51 | El petróleo se acerca a los 100 dólares por agudización de crisis en Ucrania

Las cotizaciones del petróleo se dispararon el martes, impulsadas por la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de dos territorios separatistas en Ucrania, y el barril de Brent se acerca a la barrera simbólica de 100 dólares.

Hacia las 10H10 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril ganó un 3,77% y trepó hasta los 98,97 dólares, después de cotizar pocos minutos antes a un nivel de 99,50 dólares.

El barril West Texas Intermediate (WTI) para marzo que cotiza en Nueva York ganó 4,86% y se ubicó en 95,50 dólares.

«La intensificación de la crisis entre Rusia y Ucrania generó inquietudes sobre las perturbaciones en el aprovisionamiento ya que si hay sanciones, éstas pueden para paralizar a Rusia», que es el segundo mayor exportador mundial de crudo y el primero de gas natural», explicó Victoria Scholar, analista de Interactive investor.

7:43 | Irán pide «mesura» a Rusia y Ucrania

Irán pidió el martes a Rusia y Ucrania que den muestras de «mesura», después de la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania y desplegar tropas en este país vecino.

Irán «pide a todas las partes que den muestras de mesura y eviten acciones que puedan agravar la tensión», dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Said Khatibzadeh, en un comunicado.

«Desgraciadamente, las intervenciones y acciones provocadoras de la OTAN y de Estados Unidos complicaron la situación en la región», añadió.

Putin anunció el lunes que reconocía la independencia de las dos regiones separatistas del este de Ucrania y previó el envío de tropas de «mantenimiento de la paz» a este territorio.