Crisis en Venezuela: el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por la intervención de Estados Unidos

El máximo órgano de seguridad de las Naciones Unidas (ONU) convocó a una sesión de emergencia para este lunes con el fin de analizar la legalidad del despliegue militar estadounidense en Venezuela.

La medida surge tras la advertencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien señaló que la denominada operación “Resolución Absoluta” podría marcar un “precedente peligroso” para el orden institucional y el derecho internacional a nivel global.

Crisis en Venezuela: un debate bajo la lupa de las potencias

La cumbre fue impulsada por Colombia, contando con el respaldo estratégico de China y Rusia. El eje central del debate será la presunta violación de la Carta fundacional de la ONU, centrándose en el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano.

El clima diplomático llega a este encuentro en su punto más crítico, alimentado por las recientes afirmaciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos ejercerá el control del país sudamericano hasta garantizar una “transición segura y juiciosa”.

Acusaciones de «guerra colonial» y justicia internacional

Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, lanzó duras críticas contra la administración de Washington. El diplomático denunció la imposición de una “guerra colonial” cuyo objetivo principal sería el control de las reservas petroleras venezolanas y la instauración de un “gobierno títere” alineado a los intereses norteamericanos.

En contrapartida, la representación de Estados Unidos desestimó las acusaciones de un golpe de Estado. El embajador Mike Waltz defendió la captura de Nicolás Maduro como un acto de justicia internacional y no como un cambio de régimen.

Según Waltz, las acciones responden a un proceso judicial contra lo que calificó como una “organización narcoterrorista” liderada por el exmandatario.

Esta sesión representa el tercer encuentro de emergencia en apenas tres meses dedicado exclusivamente al conflicto venezolano. A pesar de que Washington intentó previamente justificar sus maniobras navales bajo el concepto de legítima defensa, la magnitud de la intervención terrestre y aérea actual ha encendido las alarmas en la Secretaría General de la ONU.