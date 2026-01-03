ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Mundo

EN VIVO

Máxima tensión en Venezuela: la captura de Nicolás Maduro, el anuncio de Trump y el festejo de Javier Milei

Donald Trump intervino en territorio venezolano con un operativo que incluyó un "ataque a gran escala". El hecho terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Redacción

Por Redacción

Estados Unidos confirmó la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El hecho ocurrió tras un ataque que se realizó durante la madrugada de este sábado 3 de enero que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump.

«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país«, aseguró Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense anunció que ofrecerá mayores detalles sobre la operación en una conferencia de prensa que se hará en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 de la mañana de este sábado (16:00 GMT).

Seguí el minuto a minuto de la situación en Venezuela

Tensión máxima tras la captura de Maduro

03/01 10:30

Las imputaciones que enfrenta Nicolás Maduro

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, publicó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi
03/01 09:56

El subsecretario de Estado de EEUU proclamó un “nuevo amanecer” para Venezuela

El funcionario de la administración de Donald Trump celebró que “el tirano” se haya ido del territorio venezolano
03/01 09:00

Cuándo fue la última intervención militar de Estados Unidos en América Latina

El gran operativo que se registró este sábado sumó un nuevo capítulo dentro del largo historial que tiene el país estadounidense en el despliegue de acciones militares en la región.

La última vez que la nación norteamericana ingresó con militares a tierra latinoamericana fue entre los años 1989 y 1990 en la llamada operación «Causa Justa», en Panamá. En ese entonces, Estados Unidos buscaba sacar del poder a su entonces presidente en una crisis que representó una gran amenaza a sus intereses.
03/01 08:30

Javier Milei celebró el accionar de Estados Unidos sobre Venezuela

El mandatario argentino apareció en su red social X para destacar el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela luego de que la noticia fuera confirmada por el propio Trump, quien aseguró que el dictador «fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país».
Milei reposteó una noticia del sitio Infobae y en la cita, escribió: «La libertad Avanza. Viva la libertad carajo».
03/01 07:00

Trump confirmó la captura de Maduro y su esposa

«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país«, aseguró Trump en su red Truth Social.
Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la «brillante» operación militar.
«Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes», dijo, citado por el periódico.
03/01 06:00

Cuba respaldó a Maduro y Colombia denunció un ataque “con misiles”

El canciller del régimen, Bruno Rodríguez, denunció este sábado un “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.
Por su parte, el presidente colombiano denunció este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, luego de que sonaran fuertes explosiones en la capital venezolana.
03/01 05:43

El régimen de Maduro condenó los ataques de Estados Unidos

La dictadura del chavista Maduro denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas. También ordenó “el despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.
03/01 04:30

Estados Unidos atacó instalaciones militares en Venezuela

El bombardeo fue confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump. En redes sociales se viralizaron varios videos sobre las acciones aéreas contra La Carlota y Fuerte Tiuna, entre otros sitios.
Como parte del operativo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió todos los vuelos sobre el país venezolano a partir de las 6:00 a.m. del 3 de enero de 2026, cerrando el espacio aéreo.

Temas

Donald Trump

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Venezuela

Estados Unidos confirmó la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El hecho ocurrió tras un ataque que se realizó durante la madrugada de este sábado 3 de enero que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios