EN VIVO
Máxima tensión en Venezuela: la captura de Nicolás Maduro, el anuncio de Trump y el festejo de Javier Milei
Donald Trump intervino en territorio venezolano con un operativo que incluyó un "ataque a gran escala". El hecho terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Estados Unidos confirmó la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El hecho ocurrió tras un ataque que se realizó durante la madrugada de este sábado 3 de enero que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump.
«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país«, aseguró Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense anunció que ofrecerá mayores detalles sobre la operación en una conferencia de prensa que se hará en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 de la mañana de este sábado (16:00 GMT).
Seguí el minuto a minuto de la situación en Venezuela
Tensión máxima tras la captura de Maduro
Las imputaciones que enfrenta Nicolás Maduro
El subsecretario de Estado de EEUU proclamó un “nuevo amanecer” para Venezuela
Cuándo fue la última intervención militar de Estados Unidos en América Latina
La última vez que la nación norteamericana ingresó con militares a tierra latinoamericana fue entre los años 1989 y 1990 en la llamada operación «Causa Justa», en Panamá. En ese entonces, Estados Unidos buscaba sacar del poder a su entonces presidente en una crisis que representó una gran amenaza a sus intereses.
Javier Milei celebró el accionar de Estados Unidos sobre Venezuela
Milei reposteó una noticia del sitio Infobae y en la cita, escribió: «La libertad Avanza. Viva la libertad carajo».
Trump confirmó la captura de Maduro y su esposa
Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la «brillante» operación militar.
«Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes», dijo, citado por el periódico.
Cuba respaldó a Maduro y Colombia denunció un ataque “con misiles”
Por su parte, el presidente colombiano denunció este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, luego de que sonaran fuertes explosiones en la capital venezolana.
El régimen de Maduro condenó los ataques de Estados Unidos
Estados Unidos atacó instalaciones militares en Venezuela
Como parte del operativo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió todos los vuelos sobre el país venezolano a partir de las 6:00 a.m. del 3 de enero de 2026, cerrando el espacio aéreo.
#ULTIMAHORA— Don Emiliano (@donemiliano_) January 3, 2026
Caracas
Venezuela bajo ataque, esto se terminó
No hay mal que dure 100 años
Venezuela que gran manera de comenzar el 2026 #FelizAnoNuevo2026 pic.twitter.com/d5QPymDkyH
Comentarios