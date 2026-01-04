Así es el Metropolitan Detention Center, la cárcel donde está detenido Nicolás Maduro tras su captura

El exlíder venezolano ya pasó su primera noche en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Nueva York. Es una de las cárceles más temidas del sistema federal de Estados Unidos, diseñada para quebrar a presos de alto perfil bajo un régimen de aislamiento extremo.

La caída de Nicolás Maduro se consumó en una operación militar relámpago que lo extrajo de Caracas para sentarlo frente a la justicia norteamericana. Tras aterrizar en suelo estadounidense, el destino fue una fortaleza de hormigón en el barrio de Sunset Park: el MDC de Brooklyn.

No es una prisión común; es el lugar donde el Departamento de Justicia deposita a quienes considera una amenaza para la seguridad nacional. Allí, Maduro enfrentará cargos por narcoterrorismo y su presunto rol como cabeza del «Cartel de los Soles».

La carcel dónde está detenido Nicolás Maduro: una fortaleza inexpugnable frente a Manhattan

El MDC es una estructura brutalista rodeada de medidas de seguridad que parecen sacadas de una película de guerra. Su ubicación estratégica y su diseño técnico lo hacen virtualmente impenetrable:

Según detalló Infobae, cuenta con barricadas de acero capaces de detener el impacto de camiones de más de 7 toneladas y sistemas electrónicos de última generación con cámaras con zoom de largo alcance que monitorean cada centímetro del perímetro.

Además, tiene pasillos internos subterráneos conectan la cárcel con los tribunales federales, permitiendo que Maduro se desplace sin ser visto ni exponerse a intentos de rescate.

Cómo es la cárcel dónde está detenido Maduro: 23 horas de encierro y celdas de 6 metros

Las condiciones para el exdictador serán draconianas. Se espera que sea alojado en la Unidad de Vivienda Especial (planta 10), un sector donde el tiempo parece detenerse. Los internos pasan 23 horas del día encerrados en celdas de 6×2 metros.

Las comidas se sirven a través de una ranura en la puerta. No hay comedores comunes ni áreas de socialización. Solo se permite una hora de ejercicio en una jaula techada, sin contacto con otros presos.

En los pasillos del MDC, Maduro comparte edificio con los nombres más pesados del narcotráfico internacional. Aunque el aislamiento impide que se crucen, el exdictador ahora habita el mismo complejo que: