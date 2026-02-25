Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos: cuatro muertos y seis heridos 

Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos y dejó cuatro muertos y seis heridos.

Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha con bandera estadounidense fue interceptada por tropas guardafronteras cubanas a una milla náutica de la costa, informó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint).

Según el parte oficial, el incidente ocurrió la mañana del 25 de febrero cuando se detectó una lancha rápida infractora con matrícula de la Florida (folio FL7726SH) aproximándose a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara.

Al acercarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Minint, integrada por cinco efectivos, para identificar la embarcación estadounidense, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los guardafronteras. En el intercambio de disparos, resultó lesionado el comandante de la embarcación cubana.

El comunicado oficial señala que como consecuencia del enfrentamiento cuatro agresores fueron abatidos y seis resultaron lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

El Gobierno cubano reafirmó su disposición a proteger sus aguas territoriales, destacando que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y la estabilidad regional, concluye la nota del Minint.