Al menos 30 muertos por las inundaciones y lluvias en Brasil: 39 personas están desaparecidas

Al menos 30 personas murieron, más de 3.000 quedaron sin hogar y 39 permanecen desaparecidas por las fuertes lluvias que afectan a los municipios de Juiz de Fora y Ubá, en Brasil. Las inundaciones afectan gran parte del sureste del país.

Hubo siete víctimas por tras el desbordamiento de un río en la noche del lunes.

Estado de calamidad y suspensión de clases en Brasil

Debido a la magnitud de los daños, la alcaldía de Juiz de Fora decretó en la madrugada del martes el estado de calamidad pública y suspendió las clases en toda la red municipal, también en el vecino municipio de Matias Barbosa para facilitar el acceso a recursos federales y acelerar las acciones de emergencia.

Las precipitaciones comenzaron a intensificarse a finales de la tarde del lunes, provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de viviendas en diversos barrios de Juiz de Fora, ciudad situada en una región de relieve accidentado, con numerosos morros y laderas.

El río Paraibuna y otros arroyos se desbordaron y obligaron al cierre de puentes y de un paso subterráneo que conecta barrios con el centro de la ciudad, además de provocar la caída de árboles y bloquear vías.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretó luto oficial de tres días en el estado. El Ministerio de Defensa informó que fue activado para apoyar las acciones de respuesta a la emergencia, incluyendo el despliegue de tropas para la limpieza y desobstrucción de vías, la remoción de escombros, el apoyo logístico, la organización de refugios temporales y el uso de helicópteros en operaciones humanitarias

Con Noticias Argentinas