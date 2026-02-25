Donald Trump acusó a Irán por misiles que «pueden amenazar a Europa» y desde Teherán dijeron que son «grandes mentiras»

Luego que el presidente Donald Trump acusara a Teherán de desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y de continuar con sus «siniestras ambiciones nucleares», desde Irán tildaron esas declaraciones de «grandes mentiras».

Fue antes de un nuevo ciclo de conversaciones en Ginebra bajo mediación de Omán, que tendrá lugar este jueves.

Programa nuclear y misiles, los puntos de disputa con Irán

El presidente estadounidense ha dicho, sin embargo, que dará prioridad a la vía diplomática y la República Islámica incluso consideró que un acuerdo está «al alcance de la mano».

Washington ha multiplicado las amenazas de ataque en caso de no lograr un acuerdo y desplegó un dispositivo militar masivo en la región del Golfo, que incluye portaviones.

«Lo que dicen sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos de Irán, y el número de bajas durante los disturbios de enero, es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras‘», afirmó en X el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, en referencia además a una ola de movilizaciones que culminó en una sangrienta represión de las autoridades.

El martes por la noche, Trump señaló durante su discurso sobre el estado de la Unión que Teherán ya ha «desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa» y a sus bases en el extranjero.

Además acusó al país de estar «trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos».

Irán ve «perspectiva favorable» para negociar con Estados Unidos

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se mostró optimista este miércoles respecto a la tercera ronda de conversaciones con Estados Unidos, prevista el jueves en Ginebra, y dijo que la negociación podría poner fin al enfrentamiento con Washington.

«Observamos una perspectiva favorable para las negociaciones», dijo Pezeshkian en un discurso. «Continuamos el proceso bajo la guía del líder supremo, para salir de esta situación de ‘ni guerra ni paz'», sostuvo.

Con AFP y AP