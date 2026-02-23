Claudia Sheinbaum sobre el operativo tras la ola de violencia por la muerte de «El Mencho» en México: «Se está resguardo la paz»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que “la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo”. Desde ayer hay una ola de violencia luego de la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La mandataria dijo que hoy ya no hay bloqueos en las rutas y se refirió al operativo.

El Ejército desplegó 2.500 efectivos en el oeste del país como medida disuasiva.

Presidenta de México dio detalles del operativo que abatió a “El Mencho”

Durante la conferencia de prensa habitual, la mandataria habló después de los gravísimos episodios de violencia que siguieron a la muerte del “Mencho”, agradeció a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de México:

“Lo más importante ahora es garantizar la paz a la población en todo México. Así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, agregó después de reconocer a los efectivos que “con mucho patriotismo” perdieron la vida el domingo.

La mandataria intentó transmitir calma y así se mostró durante su conversación con la prensa: “Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos”, expresó.

Sheinbaum aseguró que este lunes ya no hay ningún bloqueo en las carreteras del país y que se está restableciendo la actividad después del caos que se vivió la víspera en diferentes estados debido a la violenta reacción del CJNG.

Muerte de «El Mencho»: descartan participación de fuerzas de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes la participación de fuerzas de Estados Unidos en el operativo que resultó la víspera en la muerte del capo narcotraficante Nemesio «El Mencho» Oseguera.

“Es muy importante decirlo. Las operaciones, todas las operaciones, se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces”, aseveró la mandataria durante una rueda de prensa.

En ese sentido, amplió: “El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en el intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

