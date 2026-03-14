Delcy Rodríguez pidió a Estados Unidos quitar las sanciones económicas a Venezuela

El planteo se realizó durante un encuentro entre delegaciones de Venezuela y Colombia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que levante las sanciones económicas vigentes desde 2015, en medio del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según informó Noticias Argentinas, la solicitud fue realizada durante un encuentro entre delegados gubernamentales de Venezuela y Colombia, donde se abordaron temas vinculados con seguridad, energía y comercio regional.

El pedido de Venezuela a Estados Unidos por las sanciones económicas

“Aprovecho esta ocasión para enviar un mensaje al presidente norteamericano, Donald Trump. Deben cesar las sanciones contra Venezuela”, afirmó la mandataria durante la reunión con representantes colombianos.

Rodríguez asumió la conducción del Poder Ejecutivo después de la captura del dictador Nicolás Maduro el sábado 3 de enero. Desde entonces, el Gobierno venezolano impulsa gestiones para modificar el esquema de sanciones internacionales.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Las sanciones aplicadas por Estados Unidos permanecen vigentes desde 2015. El 5 de marzo, ambos países anunciaron el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos.

Rodríguez sostuvo que eliminar esas medidas permitiría acelerar proyectos de integración energética regional, entre ellos intercambios de gas y electricidad entre los países involucrados.