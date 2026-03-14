Escalada en Irak: un proyectil impactó en la embajada de Estados Unidos en Bagdad

Un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad generó una alerta de seguridad en Irak este sábado por la madrugada. Un proyectil impactó dentro del complejo diplomático ubicado en la Zona Verde, horas después de un bombardeo contra un grupo armado proiraní de la capital.

El episodio ocurrió tras una serie de ataques previos contra grupos armados locales en Bagdad. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hecho fue confirmado por autoridades de seguridad iraquíes mientras se analizaban las causas del impacto y los daños dentro del recinto diplomático.

Tensión en Medio Oriente: atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad

Las imágenes difundidas por agencias internacionales mostraron humo dentro del complejo diplomático estadounidense tras el impacto. El ataque ocurrió al amanecer y se produjo en medio de un operativo militar previo contra milicias vinculadas con Irán en la capital iraquí.

Un responsable de seguridad de Irak afirmó que “un dron atacó la embajada”. Otros dos funcionarios consultados por la prensa internacional indicaron que “fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto”.

La guerra en Medio Oriente. Foto: NA

Antes del ataque al complejo diplomático estadounidense, las fuerzas de seguridad habían registrado bombardeos contra un grupo armado proiraní en Bagdad. Según fuentes citadas por la prensa internacional, los operativos “dejaron dos muertos”.

La situación en la Zona Verde de Bagdad permanece bajo vigilancia de las autoridades iraquíes mientras se investiga el origen del proyectil que impactó en la embajada estadounidense. El área concentra sedes diplomáticas y edificios gubernamentales.