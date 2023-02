Derribaron otro OVNI en Canadá: qué está pasando en los cielos de Norteamérica

El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad), que es conformado por fuerzas especiales de Estados Unidos y Canadá, confirmó ayer que «derribó un objeto volador no identificado sobre Canadá». El anuncio se dio apenas 24 horas después de que se abatiera con misiles otro OVNI sobre Alaska.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló en Twitter que el Norad ordenó «el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense», y añadió que «se movilizaron aviones canadienses y estadounidenses y un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto«.

«Las Fuerzas Canadienses recuperarán y analizarán ahora los restos del objeto«, afirmó Trudeau. De acuerdo con el comunicado del mando norteamericano, las autoridades habían vigilado a su objetivo por al menos 24 horas antes del ataque.

El viernes las fuerzas estadounidenses derribaron otro objeto que sobrevolaba Alaska. Hace dos semanas también se produjo un confuso episodio con un globo de origen chino, que fue destruido cuando estaba sobre el océano Atlántico, después de haber sido avistado en Montana.

Según se indicó este tercer objeto no identificado fue abatido ayer sobre la región de Yukon. Aunque las operaciones de búsqueda y recuperación «fueron obstaculizadas por el viento helado, la nieve y la poca luz solar«, dijeron desde el comando.

«Las actividades de recuperación se realizan en hielo marino«, indicó el texto, agregando que el Pentágono «no dio más detalles del objeto, incluyendo sus capacidades, propósito u origen«.

La operación tuvo lugar después de que Estados Unidos dijera el miércoles que China tiene «una flota» de globos espía en los cinco continentes.

J’ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié qui violait l’espace aérien canadien. Le @NORADCommand a abattu l’objet au-dessus du Yukon. Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux, et le tir provenant du U.S. F-22 a atteint l’objet.