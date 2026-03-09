Desde Rusia aseguran que Trump y Putin hablaron sobre la guerra en Irán y Ucrania por teléfono

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono este lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin describió como «franca y constructiva», reportaron agencias rusas.

«Se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con la participación de representantes de Estados Unidos sobre la resolución de la cuestión ucraniana», indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin.

Qué conflictos discutieron Trump y Putin este lunes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, discutieron este lunes sobre los conflictos desatados en Irán y Venezuela, y una posible salida a la guerra en Ucrania.

Así lo reflejó la agencia Xinhua, luego de que se conociera la noticia de la charla telefónica que ambos mantuvieron este lunes.

La conversación fue confirmada por el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Se trata de la primera vez que Trump y Putin dialogan en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

«El presidente Trump llamó al presidente Putin para discutir varios temas realmente esenciales relacionados con los acontecimientos actuales en la situación internacional», dijo Ushakov a los medios luego de la conversación telefónica.

También dijo que la charla se concentró en el conflicto en Irán y en las negociaciones trilaterales para una solución en Ucrania.

Ushakov describió la conversación como “formal, franca y constructiva”, en la que Trump reiteró su interés en ver un rápido fin del conflicto en Ucrania con un cese al fuego para lograr una solución a largo plazo, dijo Ushakov.

Los dos presidentes, que no habían conversado por teléfono desde 2015, acordaron comunicarse de forma regular, añadió.

Con información de AFP y Noticias Argentinas.