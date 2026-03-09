«No estoy contento con él»: Donald Trump sobre elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán
El presidente de Estados Unidos fue consultado por la designación que se conoció el domingo, en medio de la guerra en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que no está «contento» tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán.
Fue elegido como sucesor de su padre que murió en ataques lanzados por fuerzas norteamericanas contra el Estado islámico.
Donald Trump habló de la elección del nuevo líder supremo
Al ser consultado sobre la elección de Mojtaba, Trump expresó: «No estoy contento con él», dijo al diario New York Post desde su club de golf Doral, cerca de Miami.
Antes que se oficializara la designación dijo que tendría que «obtener nuestra aprobación«, en diálogo con ABC News. «Si no la obtiene, no durará mucho», sentenció.
Rusia apoyó al líder supremo de Irán
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en cambio, transmitió a Irán su “apoyo inquebrantable” a Seyed Mojtabá Jameneí.
“Ahora, cuando Irán enfrenta una agresión armada, su labor en este alto cargo, sin duda, requerirá gran valentía y abnegación. Estoy seguro de que continuará con honor la obra de su padre y logrará unir al pueblo iraní frente aduras pruebas”, afirmó el mandatario ruso.
En este contexto, reafirmó la «solidaridad con los amigos iraníes”.
AFP Y Noticias Argentinas
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar