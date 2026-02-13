Despegó la misión Crew-12: la NASA y SpaceX vuelven a llenar la Estación Espacial tras la histórica evacuación médica

En un amanecer clave para la carrera espacial comercial, la NASA y SpaceX concretaron este viernes con éxito el lanzamiento de la misión Crew-12. El cohete Falcon 9 despegó desde el Complejo 40 de Cabo Cañaveral, Florida, pasadas las 7:15 (hora argentina), transportando a cuatro astronautas que tienen por delante una tarea fundamental: devolver la operatividad plena a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Esta misión no es una rotación más. Se produce en un contexto de urgencia operativa luego de que, el pasado 15 de enero, la tripulación de la Crew-11 tuviera que regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a la primera evacuación médica de la historia del programa.

Una tripulación internacional

La cápsula Dragon lleva a bordo a un equipo diverso que refleja la cooperación geopolítica que aún sobrevive en el espacio, a pesar de las tensiones en tierra firme:

Jessica Meir (NASA): Comandante de la misión.

Comandante de la misión. Jack Hathaway (NASA): Piloto.

Piloto. Sophie Adenot (ESA): Astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea.

Astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea. Andrey Fedyaev (Roscosmos): Cosmonauta ruso.

El factor médico y la urgencia

La llegada de estos cuatro astronautas es crítica. Tras la partida anticipada de la Crew-11 por la emergencia médica de uno de sus miembros —cuya identidad y dolencia se mantienen bajo reserva, aunque se confirmó que está estable—, la Estación Espacial quedó operando con personal reducido.

Para la NASA, tener la estación con su dotación completa de siete personas es una cuestión de eficiencia y costos. Mantener el laboratorio orbital cuesta US$ 3.000 millones al año, y la falta de tripulantes limita drásticamente la cantidad de ciencia que se puede producir.

Ocho meses de ciencia en órbita

La Crew-12 iniciará una rotación de ocho meses en el espacio. Su agenda científica incluye experimentos de vanguardia:

Salud cardiovascular: Realizarán ecografías de sus propios vasos sanguíneos para estudiar los cambios circulatorios en microgravedad.



Realizarán ecografías de sus propios vasos sanguíneos para estudiar los cambios circulatorios en microgravedad. Enfermedades: Investigarán bacterias causantes de neumonía.



Investigarán bacterias causantes de neumonía. Rumbo a la Luna: Llevarán a cabo un simulacro de aterrizaje lunar para evaluar cómo los cambios repentinos de gravedad afectan la capacidad de respuesta humana, un dato clave para las futuras misiones Artemisa.

La Estación Espacial, que orbita a 400 kilómetros de la Tierra, sigue siendo un raro ejemplo de cooperación entre Washington y Moscú. Sin embargo, el reloj corre: se prevé que el complejo deje de funcionar después de 2030, cuando será desorbitado para desintegrarse sobre el «Punto Nemo» en el Pacífico, el cementerio de naves espaciales más remoto del planeta.