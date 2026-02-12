Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como «ayuda humanitaria» y México envió dos buques con alimentos

Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como parte de su asistencia informó el jueves el diario ruso Izvestia. El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú dijo al periódico: «Hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria». Este jueves, también se confirmó que llegaron dos buques de la Armada de México cargados con provisiones.

El país caribeño enfrenta su más grave crisis energética en años, provocada en gran parte por la restricción de Estados Unidos al suministro de crudo venezolano.

Vuelos cancelados en Cuba por falta de combustible

Cuba ha adoptado medidas drásticas para racionar lo que le queda de combustible, incluso impedir que las aerolíneas se abastezcan en la isla. El regulador federal ruso de aviación, Rosaviatsia, dijo el miércoles en un comunicado que las dificultades de cargar combustible «forzaron» a las compañías Rossiya Airlines y Nordwind Airlines a ajustar sus horarios de vuelos a los aeropuertos cubanos. «Rossiya Airlines operará varios vuelos solo de regreso -de La Habana y Varadero a Moscú- para asegurar la evacuación de turistas rusos actualmente en Cuba», precisó.

El gobierno ruso llamó también a sus ciudadanos a no viajar a Cuba hasta que la situación se resuelva.

Washington ha buscado por años deponer o debilitar el gobierno comunista de Cuba.

Rusia, aliado tradicional de la isla, acusó el lunes a Estados Unidos de intentar «sofocar» a Cuba. Varias otras aerolíneas extranjeras, como las canadienses Air Transat y WestJet, también dejaron de volar a Cuba debido a la escasez de combustible.

Dos buques de México con ayuda a Cuba

Dos buques de la Armada de México llegaron al puerto de La Habana. El gobierno mexicano indicó que uno de los buques transporta unas 536 toneladas de alimentos como leche, arroz, frijoles, sardinas, productos cárnicos, galletas, atún enlatado y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. El segundo buque transporta poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, lo que llevó a la isla en los últimos días a racionar la energía .

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha calificado las amenazas del mandatario norteamericano como un bloqueo energético y ha afirmado que afecta el transporte , los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos.

