Video | El suelo desapareció y creo un impresionante socavón que «se tragó» una calle en Shanghái

Un escenario de película de desastres se volvió realidad en el distrito de Minhang, Shanghái. Una intersección completa colapsó repentinamente debido a las obras de la futura línea Jiamin del metro.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se viralizaron rápidamente al mostrar cómo el suelo desaparece dejando un vacío profundo en medio de la ciudad.

🇨🇳 | Un enorme sumidero se traga un importante tramo de carretera en Shanghai, China.

El momento del colapso de la calle en Shangai

El desmoronamiento fue fulminante. El pavimento se quebró como si fuera papel, obligando a los operarios a correr desesperadamente al notar las primeras grietas. Según testigos, el estruendo fue acompañado por vibraciones similares a un terremoto, lo que provocó el pánico en comercios y viviendas linderas.

A pesar de la espectacularidad del hundimiento, las autoridades confirmaron un dato milagroso: no se registraron víctimas ni heridos, gracias a la rápida reacción de quienes estaban en la superficie.

La causa: una falla invisible

Las investigaciones técnicas preliminares apuntan a una filtración de agua (seepage) en el tramo subterráneo entre las estaciones Qixin Road y Xinjian Road. Esta falla hidráulica socavó la base del terreno de forma silenciosa hasta que la estructura superficial colapsó por el peso.

Actualmente, la zona se encuentra bajo un estricto bloqueo total. Equipos de ingeniería trabajan en la estabilización del cráter para evitar que el hundimiento afecte a los edificios cercanos.

El gobierno local inició una inspección técnica en todo el trazado de la obra para descartar nuevos puntos críticos, mientras que el tránsito en este sector neurálgico de Shanghái permanecerá interrumpido por tiempo indeterminado.