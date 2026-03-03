Donald Trump amenazó con cortar el comercio con España tras el rechazo al uso de bases para atacar Irán

Donald Trump amenazó con cortar todo el comercio con España, cuyo gobierno se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

«España se ha portado de manera terrible», dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

«Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España», añadió tras la decisión del gobierno presidido por Pedro Sánchez.

No está claro, sin embargo, qué poder tendría Trump para «cortar» el comercio con España, tras la decisión de la Corte Suprema de anular su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles arbitrarios a otros países.

El gobierno español destacó que ambos países mantienen «una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa», dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

«Si la administración norteamericana quiere revisarla, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos», declaró Albares.

«Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro», agregó.

Sánchez ha defendido que se puede «estar contra un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional».

El mandatario español también se ha mostrado crítico con Israel, al que acusó de llevar a cabo un genocidio durante su campaña contra Gaza.

Estados Unidos tiene un acuerdo con España para el uso de las bases de Rota y Morón en Andalucía, en el sur del país.

Madrid rechazó, sin embargo, su utilización en la ofensiva contra Irán, alegando que la guerra no tenía encaje en la Carta de Naciones Unidas.

Albares recordó que esas instalaciones son «de soberanía española» y aseguró que «el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda», poniendo como ejemplo la participación del país en misiones en los países bálticos, en Líbano o en Irak.

AFP